МИД России прокомментировал атаки Украины на российские регионы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы, указала, что Вашингтон, Лондон, Брюссель, а также подконтрольный им Киев играют с огнём.

Соответствующее заявление Захаровой приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнём», — отмечается в заявлении.

Она подчеркнула, что Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.

Сообщалось, что ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США.