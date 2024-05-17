МИД России прокомментировал атаки Украины на российские регионы
- РИА Новости
Соответствующее заявление Захаровой приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнём», — отмечается в заявлении.
Она подчеркнула, что Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию.
Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.
Сообщалось, что ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США.