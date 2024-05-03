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Пловчиха Чимрова: даже всплакнула из-за того, какое отношение к нам было в Баня-Луке

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Российская пловчиха Светлана Чимрова заявила, что её тронуло хорошее отношение организаторов международных соревнований в Боснии и Герцеговине.
Пловчиха Чимрова: даже всплакнула из-за того, какое отношение к нам было в Баня-Луке
  • РИА Новости

«Встретили нас очень хорошо, я бы сказала, даже очень тепло и добродушно, как своих родственников практически. Нас возили на приём к президенту Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины. — RT) Милораду Додику. Это было очень волнительно и очень эмоционально. Президент сказал очень серьёзную речь, и я, честно говоря, даже всплакнула, потому что настолько было хорошее к нам отношение», — приводит слова Чимровой «Матч ТВ».

Она отметила, что на соревнованиях царила очень хорошая атмосфера.

«Очень давно мы не были такими сплочёнными как команда. Наконец‑то, спустя долгое время, мы смогли стать одним целым. И для меня это очень важно», — добавила спортсменка.

Турнир в Баня-Луке прошёл с 27 по 28 апреля.

Ранее Владимир Сальников сообщил, что российских пловцов приглашают для участия в международных турнирах в Республике Сербской.

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