«Важная и успешная программа»: сертификат на материнский капитал получили 14 млн российских семей

С момента запуска программы материнского капитала российские семьи уже получили 14 млн сертификатов. Причём почти 240 тыс. из них — с начала 2024 года. Чаще всего россияне с детьми используют материальную помощь для покупки или строительства жилья. Всего на эти цели маткапитал потратили более 9 млн семей, а Социальный фонд перечислил им около 4 трлн рублей. Как отмечают эксперты ведомства, программа заработала ещё в 2007 года и стала самой успешной в рамках национального проекта «Демография». На этом фоне по поручению президента Владимира Путина власти собираются продлить действие инициативы до 2030-го.

С начала 2024 года в России было выдано 239 тыс. сертификатов на материнский капитал, а за всё время действия инициативы право на такую материальную помощь уже получили 14 млн семей. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Социальном фонде страны.

По данным ведомства, чаще всего россияне с детьми тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. Так, с момента запуска программы средствами сертификата для покупки или строительства жилья уже воспользовались 9,1 млн семей. В общей сложности Соцфонд перевёл им 3,9 трлн рублей.

Ещё около 2,1 млн семей направили полученные от государства деньги на оплату детских садов, школьного обучения и других образовательных услуг. Всего на эти цели ушло 127,8 млрд рублей. Примерно столько же — 127,4 млрд рублей — фонд перечислил в виде ежемесячных выплат из средств маткапитала нуждающимся гражданам с детьми до трёх лет. Такие пособия оформили более 1,1 млн семей.

«Материнский капитал — важная и самая успешная программа национального проекта «Демография», направленного на поддержку семей, занятости и здорового образа жизни. Семьям с детьми материнский капитал предоставляется с 2007 года. Изначально на финансовую помощь государства могли претендовать родители двух детей, но впоследствии программу распространили и на первенцев», — напомнили в Соцфонде.

В настоящий момент на первого ребёнка государство в рамках программы выделяет 630,4 тыс. рублей, а на второго — чуть больше 833 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ей доплачивают 202,6 тыс. рублей.

Отметим, что с 1 января 2024 года маткапитал начисляют только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены лишь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Им выдают сертификат независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Сертификат на материнский капитал оформляют в беззаявительном порядке: после рождения ребёнка электронный документ автоматически приходит одному из родителей в личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом те, кто не пользуется сервисом, могут обратиться в отделение Социального фонда и получить бумажный экземпляр.

Размер маткапитала традиционно индексируют с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Причём, если семья пока не успела распорядиться полученным сертификатом или потратила деньги лишь частично, неиспользованный остаток всё равно будут ежегодно увеличивать.

Средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить на несколько целей. Помимо решение жилищного вопроса, оформления ежемесячных пособий и получения ребёнком образования, семья может направить деньги на формирование накопительной пенсии родителей, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Кроме того, получившие материнский капитал многодетные родители сегодня могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Таким образом, у россиян с тремя и более детьми сейчас есть возможность направить почти 1,3 млн рублей на улучшение жилищных условий, а по мере индексации маткапитала эта сумма ежегодно растёт.

«C получением маткапитала у молодых россиян с детьми появляется хорошая возможность приобрести собственное жильё. Раньше молодые семьи достаточно долго не решались заводить ребёнка, так как решение жилищного вопроса было сложной задачей, а жить вместе со страшим поколением они не хотели. Теперь у нас есть целый комплекс мер, направленный на то, чтобы купить квартиру для семей было посильной задачей», — рассказала RT член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, влияние маткапитала на репродуктивные планы россиян вызывает много дискуссий ещё с момента запуска инициативы, однако возможность решить жилищный вопрос эксперт считает безусловным преимуществом инициативы.

«С одной стороны, исследования показывают, что на решение женщины рожать или не рожать прежде всего влияют демографические и социальные установки. Однако те же опросы демонстрируют, что самые распространённые причины отказа от рождения детей — это стеснённые жизненные условия, невысокие доходы и увеличение трат при появлении каждого из последующих детей. В итоге само по себе получение маткапитала не является целью рождения детей, однако его наличие позволяет менее болезненно с точки зрения финансов пройти начальный этап развития ребёнка», — пояснила собеседница RT.

Стратегический приоритет

Ранее предполагалось, что программа материнского капитала будет действовать до 2026 года. Между тем 29 февраля президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию предложил продлить инициативу до 2030-го.

РИА Новости

© Гавриил Григоров

Также глава государства объявил и о запуске нового национального проекта «Семья». В качестве одной из приоритетных задач российский лидер поручил увеличить суммарный коэффициент рождаемости в стране — среднее число детей на одну женщину. К 2030 году показатель планируется довести до 1,6, а к 2036-му — до 1,8, в том числе за счёт стимулирования семей чаще заводить третьего ребёнка и последующих детей, говорится в указе Путина.

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — подчеркнул президент.

По данным Министерства труда и социальной защиты, на сегодняшний день в России насчитывается порядка 24,5 млн семей, в которых в общей сложности воспитываются 30 млн детей. Причём почти каждая десятая семья (2,3 млн) является многодетной — это почти вдвое больше, чем было в 2012—2014 годы.

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«Наблюдаемая динамика свидетельствует о том, что правительство проводит качественную и правильную политику в отношении семей с детьми. Отчасти рождаемость стимулирует материнский капитал, из-за чего и было решено продлить действие программы. Однако не стоит забывать и о других мерах поддержки», — отметила Светлана Бессараб.

За последние несколько лет российские власти выстроили единую систему помощи нуждающимся гражданам с детьми. Так, с 2023 года в стране заработало универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое объединило в себе целый ряд действовавших ранее мер соцзащиты. Наряду с этим в России сейчас работает программа семейной ипотеки под 6% годовых, действие которой также планируется продлить до 2030 года.

«Впрочем, одних только материальных стимулов недостаточно для восстановления прежней модели репродуктивного поведения населения. Нужно восстанавливать институт семьи, а для этого следует привлекать все механизмы, способные эффективно содействовать поставленной цели через сохранение широких семейных связей, влияние масс-медиа и культуры, формирование общественно-государственных норм, повышение уровня социально-экономического развития в стране, развитие образование и здравоохранения», — подчеркнула Ольга Лебединская.