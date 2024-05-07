«Призваны сделать наше развитие ещё более динамичным»: Путин утвердил национальные цели до 2030 года

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу — до 2036-го. Среди приоритетных задач глава государства обозначил сохранение населения, благополучие граждан, устойчивость экономики и технологическое лидерство. В рамках инициатив планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни в стране до 81 года, обеспечить россиян жильём общей площадью не менее 38 кв. м на человека, закрепить рост доходов и пенсий не ниже уровня инфляции, а также вывести экономику в четвёрку мировых лидеров по паритету покупательной способности. Кроме того, президент поручил за шесть лет удвоить минимальный размер оплаты труда — до 35 тыс. рублей в месяц.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ и подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Документ опубликован на сайте Кремля.

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Как следует из текста, решение принято для «устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан».

Главными национальными целями президент обозначил сохранение населения и поддержку семей, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортную и безопасную среду для жизни, экологическое благополучие, устойчивость и динамичность экономики, технологическое лидерство и цифровую трансформацию госуправления, экономики и соцферы.

Для выполнения поставленных целей глава государства поручил правительству до 1 сентября 2024 года скорректировать существующие национальные проекты и представить 11 новых: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодёжь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», а также «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заявил Путин во время церемонии инаугурации.

«Основой вектор развития страны»

Согласно постановлению президента, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет, а к 2036-му — 81 года. Одновременно суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) необходимо увеличить сначала до 1,6, а затем до 1,8, в том числе за счёт стимулирования семей чаще заводить третьего ребёнка и последующих детей.

Также Владимир Путин распорядился достигнуть темпов роста ВВП страны выше среднемировых и не позднее 2030 года вывести экономику на четвёртое место в мире по паритету покупательной способности. Добиться таких результатов нужно в том числе за счёт увеличения производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности и низкой безработицы.

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Наряду с этим руководству страны необходимо обеспечить устойчивый рост доходов населения и пенсий не ниже инфляции. В результате уровень бедности в России должен опуститься ниже 7% к 2030 году и ниже 5% — к 2036-му, а среди многодетных семей — ниже 12 и 8% соответственно.

Для этого, в частности, власти планируют опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда. К 2030 году его величина должна будет удвоиться по сравнению с уровнем 2023-го и составить не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Также Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м — к 2036-му. При этом качество среды для жизни в опорных населённых пунктах страны должно будет улучшиться сначала на 30%, а затем — на 60%. Параллельно необходимо сокращать непригодный для проживания жилищный фонд, повышать доступность жилья на первичном рынке и за шесть лет благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий, а также подключить к сетевому газу не менее 1,6 млн домовладений.

Помимо этого, к 2030 году производство сельхозпродукции должно вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021-м, а её экспорт — минимум в полтора раза. Также президент поручил за шесть лет снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, нарастить долю туристической отрасли в экономике до 5%, а долю отечественных самолётов в парке российских авиаперевозчиков довести минимум до 50%. Наряду с этим нужно увеличить инвестиции в основной капитал минимум на 60% по сравнению с 2020-м, а объём несырьевого экспорта — не менее чем на две трети относительно значений 2023-го.

Как следует из указа президента, Россия к 2030 году также должна войти в десятку мировых лидеров по объёму научных исследований и разработок. Более того, в течение шести лет в стране планируется нарастить долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 99%. В свою очередь, доля домохозяйств с доступом к интернету должна вырасти до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036-му. Помимо этого, глава государства поручил обеспечить сетевой суверенитет и информационную безопасность в интернете.

Как рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, определение ключевых задач на предстоящие годы сразу после инаугурации стало уже традиционной практикой для главы государства. Причём, как подчеркнул эксперт, поставленные цели рассчитаны не на краткосрочную перспективу, а имеют стратегический задел на долгий период.

«Президентом обозначен основой вектор развития страны, а правительству и компетентным ведомствам теперь предстоит создать дорожные карты и программы, с помощью которых эти задачи будут реализованы на практике. Цели ставятся максимально возможные, но выполнять их на 100% удаётся не всегда, поскольку часто возникают внешние кризисы и периоды геополитической турбулентности. Однако выполнение указов президента хотя бы на 70% уже можно назвать хорошим результатом», — добавил Остапкович.

Экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода считает символичным, что из всех целей национального развития президент на первое место поставил задачу дальнейшего укрепления института семьи и повышение качества жизни граждан. По мнению эксперта, на фоне идеологического столкновения с Западом России жизненно необходимо сохранить семейные ценности. В связи с этим власти продолжат усиливать вектор социального развития, а рост качества жизни и благополучия граждан поможет заметно сгладить накопленные за десятилетия демографические проблемы, уверен аналитик.

«В целом Россия стала неоспоримо успешной рыночной экономикой. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, сегодня мы первые в Европе и пятые в мире по паритету покупательной способности. Для сохранения позитивной динамики нам нужен рывок, и обеспечить его можно за счёт технологического лидерства и запуска новых цифровых отраслей. Здоровье страны — это её устойчивое развитие и экологическое благополучие. Для реализации поставленных целей некоторые нацпроекты могут быть запущены уже до конца первого полугодия», — заключил собеседник RT.