«Уверенно смотрим вперёд»: как прошла церемония вступления Путина в должность президента России

Владимир Путин пятый раз вступил в должность президента России. Глава государства в своей речи заверил граждан, что интересы и безопасность народа России будут для него превыше всего, а страна достойно пройдёт рубежный период, став ещё сильнее. Он также подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми государствами и не отказывается от диалога с Западом. При этом, по его словам, разговор по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможен, но только на равных, с уважением интересов друг друга.

Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась церемония инаугурации президента России.

Владимир Путин в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного суда РФ принёс присягу народу России, после чего председатель КС Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.

Присяга Владимира Путина

Свою речь на церемонии вступления в должность главы государства Владимир Путин начал со слов благодарности гражданам России, жителям исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Ещё раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — сказал он.

Путин отметил, что работа на посту президента РФ — огромная честь, обязанность и священный долг: «Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего».

Он подчеркнул, что консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство общей твёрдой уверенности. Как отметил президент, судьбу России будут определять сами граждане страны ради сегодняшних и будущих поколений.

«Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьёзными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России», — заметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что страна достойно пройдёт «рубежный период», став ещё сильнее. При этом обязательно будут реализованы долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. Прежде всего речь идёт о народосбережении.

«Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей», — добавил он.

РИА Новости

© Александр Казаков

Международные отношения

Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра, заметил Владимир Путин.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал президент РФ.

Говоря о вопросах безопасности и стратегической стабильности, глава государства подчеркнул, что разговор возможен, но «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

При этом Путин заметил, что Россия вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

РИА Новости

© Александр Казаков

Прошлое и будущее России

Владимир Путин также отметил, что в современном сложном мире, который стремительно меняется, необходимо быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для страны новые горизонты. При этом, по его словам, важно помнить и уроки истории, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений.

В связи с этим государственная и общественно-политическая система России должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны.

«При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд», — добавил он.

Президент отметил изменения в атмосфере российского общества, где теперь «высоко ценятся надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество».

«Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах», — сказал Путин.

По его словам, обязанность российских властей — обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперёд, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России.

Российский лидер пообещал делать всё необходимое, чтобы оправдать доверие россиян, но подчеркнул, что результаты «в решающей степени» будут зависеть от единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей.