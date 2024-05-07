«Уверенно смотрим вперёд»: как прошла церемония вступления Путина в должность президента России
О чём говорил Путин на церемонии вступления в должность президента России
- РИА Новости
- © Сергей Бобылёв
Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась церемония инаугурации президента России.
Владимир Путин в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного суда РФ принёс присягу народу России, после чего председатель КС Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.
- Присяга Владимира Путина
Свою речь на церемонии вступления в должность главы государства Владимир Путин начал со слов благодарности гражданам России, жителям исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.
«Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Ещё раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — сказал он.
Путин отметил, что работа на посту президента РФ — огромная честь, обязанность и священный долг: «Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего».
Он подчеркнул, что консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство общей твёрдой уверенности. Как отметил президент, судьбу России будут определять сами граждане страны ради сегодняшних и будущих поколений.
«Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьёзными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России», — заметил Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что страна достойно пройдёт «рубежный период», став ещё сильнее. При этом обязательно будут реализованы долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. Прежде всего речь идёт о народосбережении.
«Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей», — добавил он.
- РИА Новости
- © Александр Казаков
Международные отношения
Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра, заметил Владимир Путин.
«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал президент РФ.
Говоря о вопросах безопасности и стратегической стабильности, глава государства подчеркнул, что разговор возможен, но «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».
При этом Путин заметил, что Россия вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.
- РИА Новости
- © Александр Казаков
Прошлое и будущее России
Владимир Путин также отметил, что в современном сложном мире, который стремительно меняется, необходимо быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для страны новые горизонты. При этом, по его словам, важно помнить и уроки истории, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений.
В связи с этим государственная и общественно-политическая система России должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны.
«При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд», — добавил он.
Президент отметил изменения в атмосфере российского общества, где теперь «высоко ценятся надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество».
«Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах», — сказал Путин.
По его словам, обязанность российских властей — обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперёд, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России.
Российский лидер пообещал делать всё необходимое, чтобы оправдать доверие россиян, но подчеркнул, что результаты «в решающей степени» будут зависеть от единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей.
«Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил Путин.
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