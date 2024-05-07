Путин: мы единый и великий народ, вместе преодолеем преграды и победим
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Путин отметил, что россияне уверенно смотрят вперёд, планируют своё будущее.
«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлёвском дворце.
Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.
RT ведёт прямую трансляцию.