Путин: мы единый и великий народ, вместе преодолеем преграды и победим

Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят.

Путин отметил, что россияне уверенно смотрят вперёд, планируют своё будущее.

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлёвском дворце.

Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

RT ведёт прямую трансляцию.