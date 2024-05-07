RT в Telegram
Подпишись

Путин: мы единый и великий народ, вместе преодолеем преграды и победим

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят.
Путин: мы единый и великий народ, вместе преодолеем преграды и победим
  • Gettyimages.ru

Путин отметил, что россияне уверенно смотрят вперёд, планируют своё будущее. 

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлёвском дворце.

Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить