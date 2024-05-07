Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

Россия продолжит работу с партнёрами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.

«Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности», — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлёвском дворце.

Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

RT ведёт прямую трансляцию.