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Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

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Россия продолжит работу с партнёрами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка
  • Gettyimages.ru

«Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности», — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлёвском дворце.

Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

RT ведёт прямую трансляцию.

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