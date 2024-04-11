«Меры помогут семьям улучшить жилищные условия»: правительство РФ разрешило тратить маткапитал на ремонт таунхаусов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому материнским капиталом теперь можно будет оплатить реконструкцию домов блокированной застройки (таунхаусов). Отремонтировать жильё разрешается как самостоятельно, так и с помощью строительной организации. В первом случае средства маткапитала получит один из родителей, а во втором — подрядчик. Как подчеркнул глава кабмина, одобренные меры помогут ряду российских семей улучшить условия проживания. При этом руководство страны продолжает изучать дополнительные варианты поддержки россиян с детьми в решении жилищного вопроса.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина расширило возможности использования материнского капитала. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки (или, как его чаще называют, таунхауса), а также оплатить материнским капиталом уже проведённые строительные работы в таком жилье. Рассчитываем, что такие меры помогут в первую очередь семьям с детьми улучшить свои жилищные условия», — заявил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг, 11 апреля.

Поясним, что таунхаусы представляют собой жилые дома, имеющие общую стену с другими такими же домами, а также отдельный выход на земельный участок. Чаще всего эти объекты расположены недалеко от границы города, о чём RT рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Таунхаусы сейчас достаточно востребованы, они пользуются популярностью у тех, кто хотел бы иметь свой земельный участок, но не готов тратить деньги на строительство отдельно стоящего дома. Дело в том, что объекты блокированной застройки по затратам обходятся порой вдвое дешевле», — отметил Апрелев.

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Как уточнили в кабмине, в рамках расширения условий использования маткапитала реконструировать такое жильё можно будет своими силами или с помощью строительной организации. В первом случае Социальный фонд переведёт средства сертификата одному из родителей, а во втором — подрядчику. С учётом современных тенденций на рынке недвижимости принятое властями решение будет актуальным для многих граждан, уверен Константин Апрелев.

«Ранее россияне в основном тратили маткапитал на погашение ипотеки в многоквартирных домах. Однако сейчас более половины возводимых в стране объектов — это индивидуальное строительство. Жильё для молодых семей — это приоритетное направление, и увеличение вариантов использования маткапитала поможет людям с детьми оперативнее решать жилищный вопрос», — добавил собеседник RT.

В помощь родителям

Напомним, впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году, а сама инициатива будет действовать как минимум до конца 2030-го. Изначально претендовать на финансовую помощь от государства могли только родители двух детей, но с 2020-го её распространили и на первенцев.

Более того, с 1 января 2024 года маткапитал начисляют только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены лишь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Им выдают сертификат независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

В настоящий момент на первого ребёнка государство в рамках программы выделяет 630,4 тыс. рублей, а на второго — чуть больше 833 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ей доплачивают 202,6 тыс. рублей.

РИА Новости

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Сертификат на материнский капитал оформляют в беззаявительном порядке: после рождения ребёнка электронный документ автоматически приходит одному из родителей в личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом те, кто не пользуется сервисом, могут обратиться в отделение Социального фонда и получить бумажный экземпляр.

Размер маткапитала традиционно индексируют с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Причём, если семья пока не успела распорядиться полученным сертификатом или потратила деньги лишь частично, неиспользованный остаток будут ежегодно увеличивать.

«Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тыс. семей. Правительство последовательно расширяет варианты использования маткапитала, чтобы он был полезен большему числу граждан», — заявлял ранее Михаил Мишустин.

Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить на несколько целей. Помимо улучшения жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), семья может направить деньги на формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Помимо этого, родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них. Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка и в среднем по России сейчас составляет почти 15 тыс. рублей.

Кроме того, получившие маткапитал многодетные родители могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.

«Сегодня идут дискуссии и о том, чтобы расширить варианты использования этой выплаты в 450 тыс. рублей. Депутаты, например, предлагают разрешить тратить эти деньги на погашение рассрочки на жильё. Также можно было бы распространить маткапитал на дорогостоящее лечение матери и ребёнка. Иногда помощь требует больших средств и её необходимо оказать оперативно. Некоторые регионы уже разрешают использовать капитал на лечение в ряде случаев», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.