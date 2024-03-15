В размере 450 тыс. рублей: в Минфине представили закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Министерство финансов России представило законопроект о продлении выплат многодетным семьям на улучшение жилищных условий до середины 2031 года. Документ был подготовлен по поручению президента Владимира Путина. В рамках инициативы при появлении третьего ребёнка государство гасит за родителей часть ипотеки на сумму 450 тыс. рублей. При этом ещё более 830 тыс. рублей многодетные россияне могут направить на выплату кредита из средств маткапитала. Начисление этой материальной поддержки власти собираются продлить до 2030-го вместе с программой семейной ипотеки под 6% годовых. По мнению экспертов, анонсированные меры будут оставаться значимым подспорьем для россиян с детьми в ближайшие годы.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина планирует ещё на семь лет продлить государственную программу помощи многодетным родителям в улучшении жилищных условий. Законопроект об этом в пятницу, 15 марта, представило Министерство финансов страны.

«Гражданам РФ при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов. Учитывая высокую социальную значимость данной меры, предусматривается продление срока её реализации… При рождении ребёнка до 31 декабря 2030 года обратиться за получением льготы можно будет до 1 июля 2031 года», — сообщили в Минфине.

По данным ведомства, с момента запуска этой меры поддержки в 2019-м её условиями уже воспользовались 664,5 тыс. семей, из них 200,5 тыс. — в прошлом году. Ранее предполагалось, что программа будет действовать до 1 июля 2024-го, но 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить действие инициативы.

«В текущем году потребуется почти 50 млрд рублей на это, потом по нарастающей — всё больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся... В России больше 2 млн семей, в которых растут трое и больше детей. Такие семьи, безусловно, наша гордость», — заявил глава государства.

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Кроме того, в своём послании российский лидер объявил и о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Сегодня по условиям этой инициативы при рождении первого ребёнка семье начисляют 630 тыс. рублей, а в случае появления второго — ещё 202 тыс. рублей. Полученные средства нельзя обналичить, но разрешается потратить на несколько целей, включая погашение ипотеки.

Таким образом, у россиян с тремя детьми сейчас есть возможность направить почти 1,3 млн рублей на решение жилищного вопроса. Причём эта сумма постоянно увеличивается, поскольку власти ежегодно индексируют маткапитал на уровень инфляции.

«Сегодня до 90% семей тратят маткапитал на погашение ипотеки. Для регионов это довольно значимая сумма, а в некоторых субъектах она иногда достигает половины стоимости жилья. Что же касается выплаты в 450 тыс. рублей на третьего ребёнка, то продление этой программы тоже можно назвать хорошей новостью, так как многодетные родители с её помощью могут раньше закрыть кредит», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Процентная выгода

Помимо материнского капитала и выплат многодетным россиянам в 450 тыс. рублей, Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить до 2030-го и программу семейной ипотеки. Как подсчитали в Министерстве финансов, на реализацию этой инициативы планируется выделить из бюджета около 1,5 трлн рублей, из них 240 млрд — уже в текущем году.

Также по теме «Ключевое звено господдержки»: за счёт чего в России растёт спрос на семейную ипотеку С начала 2024 года число оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки выросло почти на 20%, а сумма выданных займов...

«Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми», — отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Специальная льготная ипотека для родителей заработала в России ещё в 2018 году. За это время ей уже воспользовались более 940 тыс. семей, а общая сумма выданных займов превысила 4 трлн рублей, говорится в материалах компании «ДОМ.РФ».

По условиям инициативы, россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут взять кредит под 6% годовых. Для жителей Дальневосточного федерального округа льготная ставка составляет 5%.

Сниженный процент действует в течение всего срока кредита, а разницу между льготной и рыночной (сегодня это около 17% годовых) ставками банкам возмещает государство. Причём некоторые кредитные организации предоставляют такие ссуды под более низкий, чем значится в программе, процент.

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В рамках семейной ипотеки можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести землю под его строительство. При этом жители ДФО могут потратить заёмные деньги и на покупку вторички.

Сумма такого кредита не должна превышать 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и 6 млн рублей — в других регионах страны. В свою очередь, минимальный первый взнос составляет 20% стоимости жилья.

«На сегодняшний день рынок недвижимости в России охлаждается на фоне возросшей стоимости квадратного метра и снижения доступности рыночных ипотечных программ. У многодетных же семей и без того много различных трат, а они как никто другой нуждаются в просторном, комфортном и современном жилье. В этой связи анонсированное властями продление государственных мер поддержки должно стать значимым подспорьем для россиян с детьми, и подобные инициативы со стороны руководства страны можно только приветствовать», — резюмировал в беседе с RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.