«Ключевое звено господдержки»: за счёт чего в России растёт спрос на семейную ипотеку

С начала 2024 года число оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки выросло почти на 20%, а сумма выданных займов увеличилась примерно на треть. Востребованность инициативы продолжает расти даже на фоне общего охлаждения ипотечного рынка страны. Всего за последние шесть лет с помощью этой меры поддержки свои жилищные условия смогли улучшить около 1 млн семей. При этом на фоне продления программы до 2030 года её условиями смогут ежегодно пользоваться ещё свыше 300—350 тыс. родителей, считают эксперты.

С января по февраль 2024 года в России по программе «Семейная ипотека» было выдано более 40 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 212,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос на 19% в количественном выражении и на 32% — в денежном. Об этом RT рассказали специалисты аналитического центра компании «ДОМ.РФ».

«Семейная ипотека — ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий. С момента её запуска в 2018 году в новую квартиру или дом с помощью программы переехали уже почти 1 млн семей», — отмечал ранее генеральный директор компании Виталий Мутко.

Напомним, семейная ипотека позволяет взять кредит на покупку жилья по сниженной ставке 6% годовых (5% для Дальневосточного федерального округа). Такая возможность есть у россиян с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также у родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

В рамках программы можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести землю под его строительство. При этом жители ДФО могут потратить семейную ипотеку и на покупку вторички.

Сумма такого займа не должна превышать 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и 6 млн рублей — в других регионах страны. В свою очередь, минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости.

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Примечательно, что востребованность программы продолжает расти даже на фоне общего охлаждения российского ипотечного рынка. Так, по данным Центробанка, за первые два месяца 2024 года общая сумма выданных в стране жилищных кредитов сократилась на 16% в годовом выражении — до 592 млрд рублей. Это самый низкий показатель для января — февраля за четыре года.

«В последнее время ипотека стала менее доступной, особенно на вторичном рынке. Причиной тому послужили достаточно высокие процентные ставки», — объяснил в разговоре с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Напомним, в 2023 году для сдерживания инфляции ЦБ более чем в два раза поднял свою ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых — и с тех пор продолжает удерживать её на достигнутом уровне. На фоне такого ужесточения монетарной политики в России заметно подорожали кредиты. Так, если ещё год назад средний рыночный процент по ипотеке в стране составлял около 11%, то на сегодняшний день значение превышает 16,7%.

Помимо этого, в конце 2023 года правительство ужесточило условия льготной ипотеки — второй по популярности госпрограммы после семейной. По её условиям все россияне могут оформить кредит на покупку жилья в новостройке под 8% годовых. Между тем, если раньше в рамках инициативы предельная сумма займа составляла 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн — для остальных, то с 23 декабря лимит в 6 млн стал единым для всех субъектов страны. Одновременно минимальный первый взнос по программе был повышен с 20 до 30%.

Отметим, что власти запустили льготную ипотеку в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии и позже неоднократно продлевали. Инициатива оказалась полезной на первых этапах, но позже привела к ощутимому удорожанию жилья и увеличению разницы между ценами на первичном и вторичном рынках.

«Сейчас льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года, но всё идёт к тому, что после этого она будет либо совсем отменена, либо сохранена в урезанном виде в отдельных регионах. Так что семейная ипотека теперь будет главным вариантом обеспечения доступным жильём молодых семей», — предположил в интервью RT экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

О планах пересмотреть систему ипотечных льгот ранее заявлял и министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в конце 2023 года на долю всех субсидируемых государством кредитных программ приходилось почти 90% выдаваемых в стране жилищных займов. Правительство, в свою очередь, хочет снизить эту планку до 20—25% для нормализации обстановки с ценами.

«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки… Конкретные параметры ещё будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — подчеркнул глава Минфина.

«Социальный вектор усиливается»

Ранее предполагалось, что семейная ипотека тоже будет действовать только до 1 июля 2024 года, но 29 февраля президент страны Владимир Путин предложил продлить её ещё на шесть лет. С такой инициативой глава государства выступил во время послания Федеральному собранию.

«Мы постоянно повышали её доступность: сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребёнком… Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — заявил Путин.

Также российский лидер попросил правительство предусмотреть особые условия семейной ипотеки для городов и регионов с низкими объёмами строительства многоквартирных домов. Обновлённые параметры программы для этих субъектов и территорий глава государства призвал подготовить «максимально оперативно».

kremlin.ru

Всего на финансирование семейной ипотеки до 2030 года руководство страны собирается направить около 1,5 трлн рублей. Причём около 260 млрд из них планируется потратить на программу уже в 2024-м. Согласно оценке аналитиков «ДОМ.РФ», продление инициативы позволит ежегодно улучшать жилищные условия 300—350 тыс. семей.

«В целом пролонгация семейной ипотеки — это важное решение. Оно поддержит семьи, поможет им быстрее решить жилищный вопрос и должно положительно отразиться на рождаемости», — отметил Константин Апрелев.

При этом, как полагает эксперт, для большего влияния на демографию действие программы стоило бы распространить на строительство собственного дома и покупку земельного участка. Аналогичной точки зрения придерживается Андрей Лобода.

«Социальный вектор развития России усиливается, а целевая поддержка становится ещё более эффективной, особенно в период высокой ключевой ставки. Для молодых семей эта помощь действительно бесценна. В то же время Минфин мог бы рассмотреть стимулирование кредитования индивидуального жилищного строительства. Ведь среди жителей частных домов рождаемость в два-три раза выше по сравнению с многоквартирными», — добавил эксперт.