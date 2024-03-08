«Ключевое звено господдержки»: за счёт чего в России растёт спрос на семейную ипотеку
С начала года в России на треть выросла сумма выданной семейной ипотеки
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С января по февраль 2024 года в России по программе «Семейная ипотека» было выдано более 40 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 212,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос на 19% в количественном выражении и на 32% — в денежном. Об этом RT рассказали специалисты аналитического центра компании «ДОМ.РФ».
«Семейная ипотека — ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий. С момента её запуска в 2018 году в новую квартиру или дом с помощью программы переехали уже почти 1 млн семей», — отмечал ранее генеральный директор компании Виталий Мутко.
Напомним, семейная ипотека позволяет взять кредит на покупку жилья по сниженной ставке 6% годовых (5% для Дальневосточного федерального округа). Такая возможность есть у россиян с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также у родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми.
В рамках программы можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести землю под его строительство. При этом жители ДФО могут потратить семейную ипотеку и на покупку вторички.
Сумма такого займа не должна превышать 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и 6 млн рублей — в других регионах страны. В свою очередь, минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости.
Примечательно, что востребованность программы продолжает расти даже на фоне общего охлаждения российского ипотечного рынка. Так, по данным Центробанка, за первые два месяца 2024 года общая сумма выданных в стране жилищных кредитов сократилась на 16% в годовом выражении — до 592 млрд рублей. Это самый низкий показатель для января — февраля за четыре года.
«В последнее время ипотека стала менее доступной, особенно на вторичном рынке. Причиной тому послужили достаточно высокие процентные ставки», — объяснил в разговоре с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Напомним, в 2023 году для сдерживания инфляции ЦБ более чем в два раза поднял свою ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых — и с тех пор продолжает удерживать её на достигнутом уровне. На фоне такого ужесточения монетарной политики в России заметно подорожали кредиты. Так, если ещё год назад средний рыночный процент по ипотеке в стране составлял около 11%, то на сегодняшний день значение превышает 16,7%.
Помимо этого, в конце 2023 года правительство ужесточило условия льготной ипотеки — второй по популярности госпрограммы после семейной. По её условиям все россияне могут оформить кредит на покупку жилья в новостройке под 8% годовых. Между тем, если раньше в рамках инициативы предельная сумма займа составляла 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн — для остальных, то с 23 декабря лимит в 6 млн стал единым для всех субъектов страны. Одновременно минимальный первый взнос по программе был повышен с 20 до 30%.
Отметим, что власти запустили льготную ипотеку в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии и позже неоднократно продлевали. Инициатива оказалась полезной на первых этапах, но позже привела к ощутимому удорожанию жилья и увеличению разницы между ценами на первичном и вторичном рынках.
«Сейчас льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года, но всё идёт к тому, что после этого она будет либо совсем отменена, либо сохранена в урезанном виде в отдельных регионах. Так что семейная ипотека теперь будет главным вариантом обеспечения доступным жильём молодых семей», — предположил в интервью RT экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.
О планах пересмотреть систему ипотечных льгот ранее заявлял и министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в конце 2023 года на долю всех субсидируемых государством кредитных программ приходилось почти 90% выдаваемых в стране жилищных займов. Правительство, в свою очередь, хочет снизить эту планку до 20—25% для нормализации обстановки с ценами.
«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки… Конкретные параметры ещё будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — подчеркнул глава Минфина.
«Социальный вектор усиливается»
Ранее предполагалось, что семейная ипотека тоже будет действовать только до 1 июля 2024 года, но 29 февраля президент страны Владимир Путин предложил продлить её ещё на шесть лет. С такой инициативой глава государства выступил во время послания Федеральному собранию.
«Мы постоянно повышали её доступность: сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребёнком… Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — заявил Путин.
Также российский лидер попросил правительство предусмотреть особые условия семейной ипотеки для городов и регионов с низкими объёмами строительства многоквартирных домов. Обновлённые параметры программы для этих субъектов и территорий глава государства призвал подготовить «максимально оперативно».
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Всего на финансирование семейной ипотеки до 2030 года руководство страны собирается направить около 1,5 трлн рублей. Причём около 260 млрд из них планируется потратить на программу уже в 2024-м. Согласно оценке аналитиков «ДОМ.РФ», продление инициативы позволит ежегодно улучшать жилищные условия 300—350 тыс. семей.
«В целом пролонгация семейной ипотеки — это важное решение. Оно поддержит семьи, поможет им быстрее решить жилищный вопрос и должно положительно отразиться на рождаемости», — отметил Константин Апрелев.
При этом, как полагает эксперт, для большего влияния на демографию действие программы стоило бы распространить на строительство собственного дома и покупку земельного участка. Аналогичной точки зрения придерживается Андрей Лобода.
«Социальный вектор развития России усиливается, а целевая поддержка становится ещё более эффективной, особенно в период высокой ключевой ставки. Для молодых семей эта помощь действительно бесценна. В то же время Минфин мог бы рассмотреть стимулирование кредитования индивидуального жилищного строительства. Ведь среди жителей частных домов рождаемость в два-три раза выше по сравнению с многоквартирными», — добавил эксперт.