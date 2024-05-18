Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с Путиным состояние Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС.

«Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям. Но никаких предупреждений или советов с моей стороны в этом смысле не было. У него есть своё видение как у главы государства, а у меня, как у технического специалиста МАГАТЭ, своё», — сказал он в интервью РИА Новости.

Гросси уточнил, что речь шла о возможностях продолжения работы Запорожской АЭС в прежнем режиме. Он подчеркнул, что никаких конкретных сценариев не рассматривалось.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.

В конце апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остаётся непредсказуемой.