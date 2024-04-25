Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остаётся непредсказуемой
- AP
Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остаётся крайне непредсказуемой», — заявил глава организации Рафаэль Гросси.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.