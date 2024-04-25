RT в Telegram
Подпишись

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остаётся непредсказуемой

Короткая ссылка
На Запорожской АЭС уже неделю не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация остаётся непредсказуемой.
Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остаётся непредсказуемой
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остаётся крайне непредсказуемой», — заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить