Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остаётся непредсказуемой

На Запорожской АЭС уже неделю не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация остаётся непредсказуемой.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остаётся крайне непредсказуемой», — заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.