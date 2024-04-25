Рябков: МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов ЗАЭС

Россия призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами, мы к этому призываем агентство, и я уверен, что в ходе ожидаемого приезда (генерального директора МАГАТЭ. — RT) Рафаэля Гросси в Россию разговор на эту тему мы с ним продолжим», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что гендиректор МАГАТЭ может нанести визит в Россию до конца весны.