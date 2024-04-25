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Рябков: МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов ЗАЭС

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Россия призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.
Рябков: МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов ЗАЭС
  • AFP
  • © IAEA

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами, мы к этому призываем агентство, и я уверен, что в ходе ожидаемого приезда (генерального директора МАГАТЭ. — RT) Рафаэля Гросси в Россию разговор на эту тему мы с ним продолжим», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что гендиректор МАГАТЭ может нанести визит в Россию до конца весны.

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