Рябков: МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов ЗАЭС
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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами, мы к этому призываем агентство, и я уверен, что в ходе ожидаемого приезда (генерального директора МАГАТЭ. — RT) Рафаэля Гросси в Россию разговор на эту тему мы с ним продолжим», — цитирует его ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что гендиректор МАГАТЭ может нанести визит в Россию до конца весны.