МИД: Гросси может посетить Россию до конца весны

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может приехать с визитом в Россию до конца весны 2024 года.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства назвал посещение России гендиректором МАГАТЭ «вполне возможным».

«Этот контакт будет очень важен для... работы с руководством агентства по вопросу о признании... того, что ЗАЭС находится в российской юрисдикции и угрозу для неё... создаёт киевский режим», — сказал Рябков журналистам.

Ранее на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ.