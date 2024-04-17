МИД: Гросси может посетить Россию до конца весны
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Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства назвал посещение России гендиректором МАГАТЭ «вполне возможным».
«Этот контакт будет очень важен для... работы с руководством агентства по вопросу о признании... того, что ЗАЭС находится в российской юрисдикции и угрозу для неё... создаёт киевский режим», — сказал Рябков журналистам.
Ранее на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ.