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МИД: Гросси может посетить Россию до конца весны

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может приехать с визитом в Россию до конца весны 2024 года.
МИД: Гросси может посетить Россию до конца весны
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства назвал посещение России гендиректором МАГАТЭ «вполне возможным».

«Этот контакт будет очень важен для... работы с руководством агентства по вопросу о признании... того, что ЗАЭС находится в российской юрисдикции и угрозу для неё... создаёт киевский режим», — сказал Рябков журналистам.

Ранее на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ.

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