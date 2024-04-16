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На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ

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На Запорожской атомной электростанции прошла 18-я ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЗАЭС.

В составе 18-й команды четыре инспектора из Финляндии, Пакистана и ЮАР. Их функции остаются прежними — наблюдать и давать оценку состоянию безопасности станции.

«Наличие экспертов на ЗАЭС — позитивный фактор в деле обеспечения безопасности станции. Особенно сейчас — в свете обострения обстановки вокруг станции со стороны противника», — заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает МАГАТЭ прямо указать на источник нападения на Запорожскую АЭС.

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