На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции прошла 18-я ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЗАЭС.

В составе 18-й команды четыре инспектора из Финляндии, Пакистана и ЮАР. Их функции остаются прежними — наблюдать и давать оценку состоянию безопасности станции.

«Наличие экспертов на ЗАЭС — позитивный фактор в деле обеспечения безопасности станции. Особенно сейчас — в свете обострения обстановки вокруг станции со стороны противника», — заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает МАГАТЭ прямо указать на источник нападения на Запорожскую АЭС.