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В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации «высокопоставленного террориста»

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Израильская армия сообщила о ликвидации одного из «высокопоставленных террористов» вследствие авиаудара по их оперативному центру на Западном берегу в Дженине.

«Опираясь на разведданные ШАБАК (служба общей безопасности. — RT), истребитель и вертолёт ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов... В ходе удара был ликвидирован террорист Ислам Хамайсе», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По данным пресс-службы армии Израиля, этот мужчина ответственен за теракты на Западном берегу.

Также отмечается, что во время удара в центре находились ещё несколько «высокопоставленных террористов», которые планировали новые атаки.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль нанёс удар при помощи БПЛА по автомобилю боевиков «Аль-Гамаа аль-Исламия»* в районе КПП «Маснаа» на ливано-сирийской границе.

«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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