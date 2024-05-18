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МВД Киргизии: ситуация в центре Бишкека стабильная

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Ситуация в центре Бишкека стабильная, милиция контролирует обстановку, заявили в МВД Киргизии.

«Ситуация на территории города Бишкека стабильная, в настоящее время ситуация на территории находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД города. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме... Организованы патрули», — говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства 24.kg, ранее иностранцы избили нескольких местных жителей, после чего на улицах собрались около 300 человек, которые хотели «разобраться» с нарушителями.

На прошлой неделе в Саратове произошла массовая драка подростков, в отдел полиции доставлены десять человек.

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