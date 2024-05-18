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В Белом доме заявили, что обеспокоены развитием отношений России и Китая

В США выразили обеспокоенность развитием отношений Москвы и Пекина

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США обеспокоены развитием российско-китайских отношений, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.

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