В Белом доме заявили, что обеспокоены развитием отношений России и Китая

США обеспокоены развитием российско-китайских отношений, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.