Сальников: пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской
- РИА Новости
«Поступают предложения о дальнейшем участии сборной в международных турнирах в Республике Сербской», — приводит слова Сальникова РИА Новости.
В апреле сборная России приняла участие в международном турнире в Боснии и Герцеговине. Отечественные пловцы выступали под флагом страны.
Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Сальников считает, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.