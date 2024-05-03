RT в Telegram
Подпишись

Сальников: пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской

Короткая ссылка
Президент ВФП Владимир Сальников сообщил, что российских пловцов приглашают для участия в международных турнирах в Республике Сербской.
Сальников: пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской
  • РИА Новости

«Поступают предложения о дальнейшем участии сборной в международных турнирах в Республике Сербской», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

В апреле сборная России приняла участие в международном турнире в Боснии и Герцеговине. Отечественные пловцы выступали под флагом страны.

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Сальников считает, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить