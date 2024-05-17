«Лишились квартир в минуту»: жильцы обрушившегося в Белгороде дома просят компенсировать им утраченное жильё

Более ста жильцов десятиэтажного дома в Белгороде, подъезд которого обрушился при обстреле ВСУ, просят региональные власти компенсировать им потерянные квартиры. Белгородцы отмечают, что до решения вопроса с восстановлением дома им придётся не меньше года жить у родственников или за свои деньги арендовать жильё. Кроме того, владельцы квартир, у которых не было прописки в доме, не могут рассчитывать даже на минимальные выплаты. RT продолжает сбор средств жильцам пострадавшего дома, которые моментально остались без крова.

«Мы не знаем, как дальше жить. Мы лишились квартир в одну минуту, и теперь как минимум год надо где-то жить. А ведь в это время и работать надо продолжать», — растерянно говорит белгородка Юлия Должикова, которая работает школьным учителем истории и обществознания.

12 мая она лишилась сразу двух своих квартир, теперь собственного жилья у неё нет. Во время очередного обстрела Белгорода со стороны украинских формирований обломки сбитой ракеты «Точка-У» попали в 10-этажный жилой дом на улице Щорса. В результате рухнул третий подъезд здания: 17 человек погибли, больше 25 были ранены. Без жилья остались более ста человек, а жильцы из соседних подъездов до сих пор не могут вернуться в свои квартиры из-за угрозы обвалов.

В момент удара Юлия Должикова находилась одна в своей квартире во втором подъезде, куда она недавно переехала с семьёй. Её ребёнок гостил у бабушки в другом районе города. Это спасло семью: ещё одна жилплощадь расположена на девятом этаже обрушившегося подъезда.

«Был сигнал ракетной опасности. Вы знаете, я уже настолько привыкла [к обстрелам], что даже не сразу пошла прятаться в ванную. После второго взрыва побежала туда, и тут меня взрывной волной просто закинуло в ванную комнату, — вспоминает Юлия. — Когда очнулась, услышала крики. Очень быстро подъехали пожарные и МЧС, начали бежать по этажам и нас вытаскивать. Моя соседка не могла дверь открыть, звала на помощь — её дверь заклинило из-за взрывной волны».

Теперь из имущества у учительницы осталась только машина. Из своей квартиры во втором подъезде Юлия смогла забрать лишь документы и несколько необходимых вещей.

«Через несколько дней после трагедии нас (жильцов второго подъезда) пустили в квартиры буквально на 15 минут. После этого уже перестали пускать из-за угрозы обрушения и пожаров», — сказала собеседница.

Юлия Должикова лишилась обеих квартир в доме на улице Щорса. Она смогла забрать несколько личных вещей и документы.

© Из личного архива

Женщина не успела забрать даже ноутбук, который необходим ей для работы, чтобы продолжать занятия с учениками в дистанционном формате. Сейчас она временно живёт в квартире сестры.

Вместе с другими жильцами дома Юлия добивается, чтобы власти города и области предоставили им сертификаты на аналогичное жильё в другом районе. Возвращаться в дом на улице Щорса, даже если его восстановят, она не готова.

«Во-первых, непонятно, где мы должны жить этот год, в течение которого дом планируют отстроить заново. Во-вторых, как туда возвращаться после пережитого? Государство же должно какие-то альтернативы предложить — сертификат на жильё в другом месте или компенсацию на покупку нового жилья», — отмечает учительница.

В рамках благотворительного проекта «Дальше действовать будем мы» RT оказал белгородке материальную поддержку и перевёл средства на покупку вещей первой необходимости.

«Мы в растерянности, не знаем, как быть»

После завершения поисково-спасательной операции и разбора завалов на месте обрушения власти региона приняли решение восстановить разрушенный дом. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что восстановление возможно, поскольку здание «представляет собой несколько отдельных близкостоящих домов, которые не привязаны друг к другу». Однако окончательное решение специалисты примут после того, как смогут обследовать фундамент, добавил Гладков.

Глава региона также сообщил, что область выплатит всем людям, имеющим прописку в повреждённом доме, по 10 тыс. рублей на неотложные нужды. Жильцам, частично потерявшим имущество, также полагаются выплаты в размере 50 тыс. рублей, а тем, кто утратил всё имущество, — по 100 тыс. рублей.

«Всем людям, которые временно лишились жилых помещений, мы предложим варианты по действующему формату: если нет возможности остаться у родственников, заключаем договоры, снимаем квартиры и оплачиваем их через Министерство социальной защиты региона. Если нет возможности и желания заключать договор о съёме жилья, жители будут размещены в ПВР», — сообщил губернатор области.

Некоторые жильцы дома столкнулись с невозможностью получить компенсации за утраченное имущество.

Врач Лариса Китачёва не может получить даже компенсацию, поскольку не была прописана в квартире, которой владела.

© Из личного архива

55-летняя врач Лариса Китачёва потеряла квартиру на четвёртом этаже второго подъезда. Женщина является собственником жилья, но не прописана там, поэтому теперь ей не выдают ни компенсацию, ни гуманитарную помощь как пострадавшей, рассказала RT её дочь Ирина.

«Маме повезло, [в момент обрушения] она была в ванной, собиралась идти на балкон, чтобы повесить бельё, но, слава богу, не успела. Так с мокрой головой и в пижаме её и эвакуировали. Сама квартира почти не пострадала, если не считать выбитых стёкол, мы потихоньку вывозим вещи, — говорит Ирина. — Когда мы обратились за выплатой в 10 тыс. рублей, во всех инстанциях нам отказали. Ответили, что компенсация не положена, потому что мама там не прописана, хотя она владеет жилплощадью и живёт там с 2010 года».

Благодаря подписчикам RT, которые пожертвовали средства на помощь пострадавшим в Белгороде, редакции удалось материально поддержать врача в рамках проекта «Дальше действовать будем мы».

Сейчас Лариса Китачёва живёт у родственников, однако женщина будет искать съёмное жильё. По словам Ирины, её мать очень боится возвращаться в дом даже в случае восстановления.

«Мы не хотим жить в этом доме — страшно. Наши друзья из соседнего подъезда погибли под завалами. Жить год у родственников тоже невозможно. Если бы маме дали квартиру в другом районе, то она могла бы заселиться в собственное жильё уже сейчас, а не жить в неизвестности. Мы в растерянности, не знаем, как быть», — добавила Ирина.

«Я до последнего не хочу отсюда уезжать»

На этой неделе жильцам дома удалось добиться встречи с главой области Вячеславом Гладковым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.

«Мы объяснили, что люди боятся и не хотят возвращаться в этот дом. Нам необходимы другие варианты: обмен на релевантные квартиры в других жилых комплексах, предоставление сертификата на другое жильё либо денежная компенсация для покупки нового жилья, — рассказала RT жительница дома Анна Ховякова, которая присутствовала на обсуждении. — На это нам ответили, что в такой ситуации законодательство не предполагает денежные выплаты или сертификаты. Обещали, что если экспертиза признает дом аварийным, тогда его снесут и на этом же месте построят новый, в котором все жильцы получат квартиры».

Женщина добавила, что ей и жителям дома всё ещё непонятно, где им жить, пока решается вопрос с восстановлением или сносом дома. Целый год или даже больше жить в ПВР или у родственников — это плохой вариант, отмечает член инициативной группы жильцов.

Так, семья Максима и Натальи Терешун теперь вынуждена искать квартиру в аренду, хотя ещё недавно у них была собственная жилплощадь во втором подъезде дома.

В момент обрушения семья гостила у родственников. Супруги вместе с четырёхлетней дочкой планировали вернуться домой в понедельник. О том, что произошло, Максим узнал из новостей.

Сам он является собственником жилья, однако в квартире прописан не был. Материальную помощь в 10 тыс. рублей смогут получить его супруга и дочь.

Максим и Наталья Терешун вынуждены искать съёмную квартиру, хотя ещё недавно владели собственным жильём.

© Из личного архива

Квартира на 10-м этаже почти не пострадала, но сам подъезд больше не пригоден для жизни, поэтому вернуться в свой дом или забрать оттуда вещи семья не может.

«Жена плакала три дня, очень сильно переживает. Сложно представить, что вот она, квартира, стоит, а жить там мы не сможем больше никогда», — говорит Максим.

Мужчина живёт в Белгороде с 2006 года и не хочет отсюда уезжать. Поэтому пока семья пытается найти новое жильё в городе.

«В однушку к родителям мы никак не поместимся. У других родственников тоже не разместиться, нас там будет шестеро человек... Я до последнего не хочу отсюда уезжать и надеюсь, что вскоре здесь наконец будет спокойно. У меня в Белгороде живут все родные. Только бабушка осталась в ЛНР, несмотря на то что её дом тоже разбомбили».

Проект «Дальше действовать будем мы» материально поддержал семью Терешун и перевёл супругам средства на покупку вещей первой необходимости, в том числе для маленькой дочери.

RT направил официальные запросы в администрацию Белгородской области и администрацию Белгорода с просьбой прокомментировать, на какую помощь могут рассчитывать жильцы пострадавшего дома и планируют ли власти обеспечить жильём горожан, потерявших квартиры и имущество.