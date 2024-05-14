«Это поддерживает»: RT собирает средства для белгородцев, пострадавших от обрушения подъезда дома после обстрела ВСУ

В Белгороде во время разбора завалов на месте обрушения подъезда десятиэтажного дома обнаружили тела ещё двух человек. Таким образом, число погибших в результате обстрела ВСУ выросло до 17. Последней обнаруженной жертвой стала 47-летняя врач. RT помог её родным в организации похорон. В рамках проекта «Дальше действовать будем мы» материальная поддержка оказывается семьям погибших и пострадавшим белгородцам.

Один из пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде — мальчик, которому не исполнилось и двух месяцев. Вместе с мамой Татьяной Богдановой он находится в Российской детской клинической больнице в Москве.

Напомним, 12 мая украинские формирования в очередной раз обстреляли Белгород. Обломки сбитой ракеты «Точка-У» попали в многоквартирный жилой дом на улице Щорса, после чего обрушился третий подъезд десятиэтажного здания. К утру 13 мая специалисты закончили поисково-спасательные работы, на месте трагедии обнаружили тела 15 человек. Тела ещё двух жертв обнаружили 14 мая во время разбора завалов. Пострадали больше 25 человек, шестерых из них экстренно доставили в городские и федеральные клиники столицы.

«Я почувствовала, как прогремел взрыв... Мне казалось, что вокруг всё горит: всё было в пыли, пахло гарью. Я с ребёнком на руках пыталась выбраться (из квартиры. — RT) в подъезд. Я не знала, что подъезда уже нет. Сквозь обломки смогла выйти на открытое пространство, стала звать на помощь. К нам забрался мужчина на второй этаж, спустил ребёнка и помог спуститься мне», — рассказала Татьяна.

Женщина хотела бы узнать, кто помог ей выбраться из дома, чтобы отблагодарить этого человека.

Её маленький сын сейчас находится в тяжёлом состоянии в реанимации Российской детской клинической больницы в Москве. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, баротравму и сильный ожог дыхательных путей. Сама Татьяна получила ожоги, сейчас она находится вместе с сыном.

Полуторамесячный сын Татьяны Богдановой находится в реанимации в тяжёлом состоянии

© Фото из личного архива

«Я на обезболивающих и антибиотиках, мне делают перевязки. Насчёт сына врачи никаких прогнозов не делают, продолжают обследования. Его поддерживают в сонном состоянии, капают обезболивающие, питание он получает только через трубки», — рассказал женщина.

В рамках проекта «Дальше действовать будем мы» RT помог семье Богдановых, переведя деньги на покупку детского питания и подгузников, а также на другие нужды. Редакция будет и дальше поддерживать Татьяну и её сына.

«14 мая маму нашли…»

Одной из жертв обстрела ВСУ стала 26-летняя Анастасия Ефремова, которая снимала квартиру в обрушившемся подъезде и жила там с любимым французским бульдогом по кличке Ричик.

Мать девушки Наталья рассказала RT, что в 2014 году их семья переехала в город Короча Белгородской области из Харькова после того, как на Украине начался «майдан».

После окончания школы и колледжа Анастасия около шести лет работала поваром-сушистом в Шебекине. В прошлом году девушка переехала оттуда из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. В Белгороде она также работала поваром в местном кафе.

Наталья узнала о смерти дочери, когда лежала в больнице на лечении.

«Настя была целеустремлённая, трудолюбивая, общительная. Её друзья звонят, спрашивают, когда будут похороны. На прощание, видимо, придёт нереальное количество людей, которые её любили», — с трудом сдерживает слёзы Наталья.

Отпевание и похороны Анастасии пройдут 16 мая в Короче, где живёт семья девушки. RT оказал Наталье материальную поддержку для организации прощания.

В прошлом году Анастасия Ефремова уехала из Шебекина из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ

© Фото из личного архива

«Огромное вам спасибо за помощь, это поддерживает хоть как-то. Я бы ещё очень хотела разыскать (на месте обрушения. — RT) настину собачку Ричика. Он ей как ребёнок был, ей его подарили ещё щенком», — сказала Наталья.

14 мая специалисты во время разбора завалов обнаружили тело 17-й жертвы — 47-летней Светланы Олейниковой, которая работала стоматологом. Её 21-летняя дочь Владислава рассказала RT, что в день трагедии была в гостях у подруги, к которой приехала с ночёвкой.

В момент обрушения Светлана была дома одна. Её квартира на втором этаже находилась во втором подъезде, соседнем с разрушенным. Однако именно на неё пришёлся сильный удар во время обрушения: стены упали внутрь квартиры.

Светлана Олейникова в момент обрушения была в квартире одна. У неё остались две дочери

© Фото из личного архива

После этого женщина не выходила на связь, но родные до последнего надеялись, что ей удастся выжить.

«Во всём подъезде квартиры целы более-менее, а в нашей нет стен. 14 мая маму нашли... Она лежала в ванной. Мертва», — сказала Владислава.

Девушке пришлось сообщить о трагедии своей младшей сестре, которую 13 апреля вывезли из города в детский лагерь в Башкирии, чтобы защитить от обстрелов.

RT помог семье и перевёл средства для организации похорон. Сейчас Владислава живёт у родного дяди и дедушки — брата и отца погибшей.

Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» продолжает сбор помощи для белгородцев, пострадавших при обстрелах. Если вы хотите помочь, переходите в Telegram-канал проекта. Там же редакция публикует отчёты о собранных средствах, расходах и проделанной работе.

Помощь уже получили 235 белгородских семей. Благодаря подписчикам RT им было переведено 11 236 758 рублей на переезд, аренду жилья и неотложные нужды.