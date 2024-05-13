«Сразу рванул к жене»: как белгородцы спасали пострадавших при обрушении подъезда дома после обстрела ВСУ

В федеральные клиники экстренно перевезли шестерых жителей Белгорода, серьёзно пострадавших накануне во время обстрела города со стороны ВСУ. Среди них — полуторамесячный ребёнок, который находится в тяжёлом состоянии. 12 мая в результате попадания фрагментов сбитой украинской ракеты «Точка-У» в десятиэтажный дом в Белгороде обрушился целый подъезд. Под завалами оказались более 30 человек. Во время поисково-спасательных работ удалось спасти 17 из них, 15 жильцов дома погибли. Среди жертв — семья из трёх человек, восьмилетняя девочка, гостившая у бабушки, врач высшей категории. Родственники погибших и выжившие рассказали RT о белгородской трагедии.

В ходе поисково-спасательных работ на месте обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде после обстрела ВСУ удалось спасти 17 человек, ещё 15 погибших извлекли из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

12 мая украинские формирования в очередной раз подвергли город массированному обстрелу. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в многоквартирный жилой дом на улице Щорса, после чего мгновенно обрушился третий подъезд здания. Поисково-спасательные работы закончились к утру 13 мая. В результате трагедии были ранены более 20 человек.

«Шесть человек готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе полуторамесячный ребёнок вместе с мамой. 11 человек остаются в наших больницах — всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил спасателей, членов белгородской самообороны и простых белгородцев, которые первыми пришли на помощь и своими руками разгребали завалы, чтобы вытащить людей.

«Мы оттаскивали сгоревшие машины»

Так, военнослужащий Анатолий Казаков вместе с сослуживцами вытащил из-под обломков свою жену и сына. После обрушения Светлана смогла дозвониться мужу, который в тот момент был на службе на полигоне, и рассказала о произошедшем.

«Сразу рванул к жене, мы приехали с сослуживцами. К этому моменту здесь уже было много людей, пожарные. Но они не могли подъехать к дому, потому что проезд закрывали сгоревшие гражданские машины, — рассказал мужчина в беседе с RT. — Увидел, что жена стоит в проёме (разрушенной квартиры. — RT) в крови вся... Я её вытащил, снизу люди её приняли».

16-летнего сына Казаковых достали из-под обломков сослуживцы Анатолия. После того, как мужчина отправил родных в больницу на скорой помощи, он остался на месте помогать с разбором завалов.

Светлана и её сын получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Подросток находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Белгородец Виктор приехал к дому, как только узнал про трагедию, — в разрушенном третьем подъезде жила его девушка Юлия.

«Я сам во время обстрела был на улице, прятался в каком-то административном здании. Потом увидел новость про дом на Щорса и через десять минут после обрушения был тут. Мы с людьми стали оттаскивать сгоревшие машины, чтобы могли проехать скорая и пожарные», — рассказал Виктор.

Пока он ждал у дома в надежде, что его девушка спаслась, к нему прибежал её домашний кот. Пока судьба Юлии точно не известна: по данным СМИ, специалисты установили личности девяти из 15 погибших.

«Почему я осталась жива?»

В результате обрушения после обстрела ВСУ погибли две семьи. 17-летняя Екатерина Сульженко находилась в квартире на третьем этаже вместе с мамой Юлией и отчимом Евгением Чудных. Девушка училась в медицинском колледже и мечтала стать косметологом, 42-летняя Юлия Сульженко была частным предпринимателем — занималась изготовлением деревянных беседок. Об этом RT рассказала бабушка Екатерины, 68-летняя Надежда Сульженко, которая жила отдельно.

«Юля с Катей чудом избежали смерти 12 лет назад. Они вместе с моим сыном, отцом Кати, возвращались на машине из отпуска на юге, ехали без остановок и отдыха. Рано утром врезались в фуру, которая стояла на аварийках. Мой сын погиб на месте, Юля и Катя не пострадали», — сказала Надежда.

По её словам, во время прилёта Катя находилась в своей комнате и готовилась к сессии. Надежда собиралась подарить внучке на 18-летие машину.

«Их всех уже опознали. Я только спрашиваю теперь постоянно себя: «Почему погибли они, а я осталась жива?» — сказала пенсионерка.

Екатерина Гнедыш вместе с восьмилетней дочкой Авророй погибли, пережидая воздушную тревогу в квартире на пятом этаже. Как выяснил RT, они жили за городом, а в дом на Щорса приехали, чтобы навестить бабушку и дедушку. Погибшая девочка училась в первом классе.

«Я была в школе рядом с разрушенным домом и пряталась. После того, как объявили отбой (воздушной тревоги. — RT), я выбежала во двор и увидела, что целого подъезда нет, вместо дома — просто дыра. Я вспомнила, что в этом подъезде у меня живут два ученика, побежала сразу туда, чтобы помочь», — рассказала преподаватель местной школы Людмила.

Вскоре она узнала, что в живых остался лишь отец семейства, которого не было в доме в момент обрушения.

© Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Семья другого ученика Людмилы выжила чудом. Лилия В. находилась в своей квартире на шестом этаже вместе с восьмилетним сыном. После попадания обломка в дом обрушилась лестничная площадка, а квартира женщины уцелела. Семья смогла спуститься с этажа благодаря спасателям.

Ещё одной жертвой обстрела стала 26-летняя Анастасия Ефремова, которая работала поваром в местном кафе.

Девушку искали не только родственники, но и коллеги после того, как утром в воскресенье она не вышла на работу.

Мама Анастасии рассказала, что та жила в 113-й квартире с собакой. Сейчас семье требуется материальная поддержка для организации похорон, RT объявил сбор средств для помощи родителям погибшей.

К 13 мая удалось опознать тело 42-летней Натальи Ермоловой, врача-невролога высшей категории, которая работала в городской больнице.

«Мама всё... Погибла. Мне отец сообщил», — сказал RT её сын. По его словам, в момент обрушения женщина была дома одна, в последний раз он говорил с ней по телефону накануне трагедии.

107 жителей разрушенного подъезда

После окончания поисково-спасательных работ эксперты изучают техническое состояние жилого дома, чтобы решить, стоит ли расселять жителей других подъездов, сообщил глава Белгородской области. По официальным данным, всего в пострадавшем доме проживает 1073 человека, в том числе 144 ребёнка.

Всем жильцам пострадавшего дома власти региона обещали выплатить по 10 тыс. руб. на «первоочередные нужды». По 50 тыс. руб. получат жители, которые частично потеряли имущество.

© Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

107 человек, официально зарегистрированных в разрушенном подъезде, получат по 100 тыс. руб., заявил Вячеслав Гладков на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, большинство жителей дома, чьи квартиры были уничтожены или пострадали во время обстрела, разъехались по своим родственникам, ещё 36 белгородцев были вынуждены остановиться в пунктах временного размещения.

В частности, жилья лишилась жительница 101-й квартиры Марина К., которая чудом осталась жива благодаря своему хобби. Женщина ведёт Telegram-канал для незрячих людей, в котором публикует аудиоверсии патриотических стихов. За час до трагедии Марина уехала делать новую запись для публикации.

«Моя квартира полностью разрушена. Соседку из 102-й квартиры занесли в списки пропавших без вести... Я жила с кошкой, которая, видимо, погибла. Уже не надеюсь найти её живой», — сказала белгородка в беседе с RT.