Спасены 17 человек, 15 погибли: в МЧС заявили о завершении разбора завалов на месте обрушения в Белгороде
МЧС: из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде спасены 17 человек
- globallookpress.com
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13 мая 2024
Угроза обрушения конструкций пострадавшего после удара ВСУ дома в Белгороде сохраняется, заявила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
«Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — приводит РИА Новости её ответ на соответствующий вопрос, прозвучавший в ходе оперативного совещания.
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ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении бывшего сотрудника «Яндекса», который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ.
Как заявили в ведомстве, после начала СВО фигурант переводил деньги «на счёт зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов».
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По данным николаевского подполья, российские военные также ударили по военному аэродрому в городе Миргороде Полтавской области.
Как заявил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев, на объекте зафиксирован мощный удар с сильной взрывной волной.
По информации подполья, он использовался украинской авиацией как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нём дислоцируется 831-я бригада тактической авиации.
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Кадры завершения работ на месте обрушения части дома в Белгороде от МЧС.
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Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Горловке, заявил мэр Иван Приходько.
«В результате подрыва на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ «Лепесток» в посёлке Широкая Балка ранен мирный горловчанин», —написал он в Telegram-канале.
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Российские военные нанесли удар по заводу имени Малышева, входящему в концерн «Укроборонпром» в Харькове. Об этом заявил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«В 18:00 был прилёт по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют повреждённую в боях технику… в 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта», — приводит его слова РИА Новости.
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В ночь на 13 мая дежурные средства ПВО пресекли новые попытки Киева атаковать объекты на российской территории, заявили в Минобороны России.
Над территорией Белгородской области уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА.
Восемь беспилотников уничтожены над территорией Курской области. Над Крымом поражены четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
Кроме того, над территорией Липецкой области уничтожены четыре беспилотника.
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По словам Гладкова, в общей сложности в результате обстрелов ВСУ в воскресенье, 12 мая, в Белгороде погибли 19 человек.
«Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли ещё три мирных жителя. Ещё одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — заявил глава региона.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждённый дом осмотрят представители экспертных организаций.
«Сегодня утром продолжат работы наши экспертные организации по обследованию и изучению технического состояния повреждённого жилого дома. По результатам этой работы будем принимать дальнейшее решение по его судьбе», — написал он в Telegram-канале.
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Разбор завалов и поисково-спасательные работы на месте частично обрушившегося дома в Белгороде завершены, заявили в МЧС. Из-под обломков извлекли тела 15 погибших, ещё 17 человек спасены.