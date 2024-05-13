Спасены 17 человек, 15 погибли: в МЧС заявили о завершении разбора завалов на месте обрушения в Белгороде

МЧС: из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде спасены 17 человек

Из-под обломков частично обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде спасены 17 человек. Как заявили в МЧС, из-под завалов извлечены тела 15 погибших. К настоящему времени поисково-спасательные работы и разбор завалов на объекте завершены. По данным властей, состояние повреждённого дома будут оценивать экспертные организации.

globallookpress.com