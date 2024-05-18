США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в Неваде

Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщило о проведении субкритического эксперимента в штате Невада для контроля за состоянием ядерных боезарядов.

В управлении подчеркнули, что эксперимент не является нарушением моратория на ядерные испытания и соответствует критериям ДВЗЯИ, так как отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция».

«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательным взрывам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эксперимент провели 14 мая в штате Невада на полигоне в Лос-Аламосе.