«Серьёзные риски для всей линии обороны»: главком ВСУ заявил о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВС РФ расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров. По его словам, с целью развёртывания наступления в тыл украинских военных Россия создала и значительно усилила оперативно-тактическую группировку войск «Север». Сырский также указал, что ВСУ предстоят «тяжёлые бои», и призвал не допустить дальнейшего продвижения российских сил. Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении за неделю 12 населённых пунктов Харьковской области и объявили о продолжении продвижения ВС РФ в глубину обороны ВСУ. Эксперты называют такие результаты впечатляющими и считают, что действия российской армии создают серьёзные риски для всей линии обороны украинской стороны.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что Вооружённые силы России продвинулись на поле боя.

«Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

По его словам, с целью развёртывания наступления в тыл украинских войск ВС РФ создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск «Север».

«Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока… Мы понимаем, что впереди будут тяжёлые бои и враг к этому готовится. В таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск», — указал главком.

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Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, в свою очередь, что прорыв российских военных в Харьковской области мог быть вызван нехваткой ПВО у украинских войск, а также промедлением Запада с поставками вооружений.

По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» за текущую неделю освободили 12 населённых пунктов Харьковской области и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска пошли в наступление в Харьковской области, чтобы создать буферную зону и обезопасить приграничные регионы от обстрелов со стороны ВСУ. При этом, по его словам, в данный момент планов по взятию Харькова нет.

«Они (ВСУ. — RT) обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут, всё же очевидно — стреляют прямо по центру города... Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — пояснил российский лидер.

При этом продвижение ВС РФ на Харьковском направлении удивило разведчиков западных стран, сообщил в интервью журналу Valeurs Actuelles французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон. По его словам, это стало «сюрпризом» не только для ВСУ, но и для всего Запада, поскольку «не было даже предупреждения от американской разведки».

«Ситуация невероятно тяжёлая»

В то же время на Западе всё чаще стали говорить о провалах ВСУ. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, в ЕС обеспокоены успехами России на Украине. В Госдепе США и вовсе назвали положение украинской армии крайне сложным.

«Очевидно, что ситуация невероятно тяжёлая. Мы знаем, что сейчас непростое время», — отметил представитель ведомства Ведант Патель, добавив, впрочем, что западная военная помощь якобы «тоже существенно изменит положение дел на поле боя».

Со своей стороны, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал ситуацию для ВСУ «очень сложной» и фактически повторил слова Зеленского, указав, что «к серьёзным последствиям» на поле боя привели задержки поставок западного оружия Киеву.

Разгрузка поставки вооружения для Украины в аэропорту Борисполя

AP

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При этом командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал, что ВС РФ доказали устойчивость и умение продвигаться вперёд. По его словам, российские военные успешно исправили некоторые подходы к ведению боевых действий.

«Несут огромные потери»

С точки зрения аналитиков, Запад слишком бурно отреагировал на расширение зоны боевых действий ВС РФ.

«Там поднялся большой шум. Западные СМИ операцию российских войск в Харьковской области сразу назвали открытием нового фронта. ВСУ несут огромные потери. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибежал утешать Зеленского. И вообще выглядело всё это комично и в то же время трагично», — отметил в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

Он также назвал впечатляющими боевые действия группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

«Темп очень хороший. И если иметь в виду, что в это же время в районе Часового Яра в огневом мешке находится ещё часть ВСУ, а на Запорожском участке освобождён населенный пункт Работино и начались бои за Старомайорское, то станет понятно, что идёт давление по трём направлениям одновременно. И, к тому же, в Генштабе ВСУ опасаются, что аналогичная картина возникнет и в Сумской области», — говорит Хроленко.

По его словам, украинские войска находятся в катастрофическом положении.

«И это наблюдается на всех участках фронта. У ВСУ резервов нет, там боятся окружения своих войск на Харьковском направлении», — отметил Хроленко.

Провалы ВСУ он связывает в том числе с нехваткой западного оружия, которое или не успевают доставить на Украину, или не могут оперативно произвести.

«У США и НАТО заканчивается арсенал готового «железа» для ВСУ. Для того, чтобы сделать новое, требуется время. И это давно уже сказывается на линии боевого соприкосновения. Речь идёт о колоссальном превосходстве российской артиллерии, наличии у ВС РФ планирующих высокоточных бомб, эффективного ракетного вооружения, мотивированных контрактников. Помимо действий российских военных, на Харьковском направлении вероятны и другие «сюрпризы» для ВСУ и НАТО», — подчеркнул Хроленко.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко указал, что Россия владеет сейчас инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

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«Где есть возможность осуществлять наступательные действия и вытеснять противника, это делается. Где встречаются какие-то объективные затруднения, на этих участках идёт разноплановое воздействие на противника для того, чтобы заставить его снизить боевую активность и в конечном итоге отступить», — заметил аналитик в комментарии RT.

Коротченко считает отсутствие стратегии, рассогласованность и отсутствие должного уровня координации главными причинами провалов ВСУ и на Харьковском направлении, и на других участках фронта.

«Это если не считать нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ. У Украины нет другой стратегии, кроме как нанесение террористических ударов по городам и объектам российской инфраструктуры. Для этих целей ВСУ используют дальнобойное американское, британское и французское оружие. Однако эти удары никак не влияют на характер боевых действий непосредственно на фронте. Поэтому Россия усиливает давление, и противник так или иначе вынужден отступать. Систем долговременных инженерных оборонительных сооружений, о которых много говорили на Украине, до сих пор не создано, и это обстоятельство будет также способствовать российскому успеху», — полагает Коротченко.

Военнослужащий ВСУ

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Как отметил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, растягивание линии фронта на десятки километров приводит к тому, что киевскому режиму, который уже практически исчерпал резервы, приходится перебрасывать на Харьковское направление оставшиеся боеспособные части с других линий фронта.

«И, конечно, это серьёзные риски для всей линии обороны киевского режима. Что касается ВС РФ, у них достаточно средств, ресурсов для того, чтобы варьировать тактику ведения боевых действий и расширять их зону», — констатировал эксперт в беседе с RT.

В провалах украинской армии на Западе и в Киеве «ищут виноватых, указывая друг на друга», добавил он.

«Запад назначает крайними украинских политиков и военачальников, а киевский режим стремится снять с себя ответственность, переложить её на плечи западного руководства. Для этого как раз и делаются многочисленные заявления о нехватке оружия и запоздалых поставках. А на Западе в ответ могут только пообещать ускорение поставок и развести руками», — заключил Шаповалов.