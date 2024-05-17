Беглов: взрыв на территории академии связи не носит террористического характера
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Происшествие в Академии связи им. Будённого находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера», — написал Беглов.
Оперативные службы также отвергли версию об атаке БПЛА на здание военной академии. Об этом RT заявили в администрации Калининского района города.
Причины взрыва устанавливаются.
В Ленинградском военном округе заявили, что причиной случившегося стала произвольная детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
Ранее в пресс-службе администрации Калининского района указали РИА Новости, что взрыв произошёл в одном из вузов Санкт-Петербурга.