Беглов: взрыв на территории академии связи не носит террористического характера

Взрыв на территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге не носит террористического характера.

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Происшествие в Академии связи им. Будённого находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера», — написал Беглов.

Оперативные службы также отвергли версию об атаке БПЛА на здание военной академии. Об этом RT заявили в администрации Калининского района города.

Причины взрыва устанавливаются.

В Ленинградском военном округе заявили, что причиной случившегося стала произвольная детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Ранее в пресс-службе администрации Калининского района указали РИА Новости, что взрыв произошёл в одном из вузов Санкт-Петербурга.