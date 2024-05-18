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Гросси: МАГАТЭ сотрудничает с Россией по ЗАЭС на профессиональном уровне

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Сотрудничество МАГАТЭ с Россией по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, «Росатомом», генеральным директором «Росатома» господином Лихачёвым», — сказал он РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что постоянно находится в контакте с Россией по ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ также сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.

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