Гросси: МАГАТЭ сотрудничает с Россией по ЗАЭС на профессиональном уровне
«Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, «Росатомом», генеральным директором «Росатома» господином Лихачёвым», — сказал он РИА Новости.
Гросси подчеркнул, что постоянно находится в контакте с Россией по ЗАЭС.
Гендиректор МАГАТЭ также сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС.
Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.