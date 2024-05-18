Гросси: МАГАТЭ сотрудничает с Россией по ЗАЭС на профессиональном уровне

Сотрудничество МАГАТЭ с Россией по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, «Росатомом», генеральным директором «Росатома» господином Лихачёвым», — сказал он РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что постоянно находится в контакте с Россией по ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ также сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.