Однополярное мышление: почему США пригрозили Китаю ограничительными мерами за связи с Россией в военной сфере

Вашингтон обеспокоен значительной ролью Китая в «восстановлении российской оборонно-промышленной базы», а потому «при необходимости» будет принимать ограничительные меры в отношении КНР, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель. По его словам, Китай не может одновременно стремиться развивать хорошие отношения с Европой и другими странами «и при этом продолжать подпитывать крупнейшую за долгое время угрозу для европейской безопасности». Как считают эксперты, такого рода заявления на фоне визита Владимира Путина в Пекин подтверждают, что российско-китайское сотрудничество находится на очень высоком уровне. Аналитики уверены, что угрозы со стороны США не смогут помешать взаимовыгодному партнёрству.

Представитель Госдепа США Ведант Патель пригрозил Китаю ограничительными мерами за партнёрство с Россией в области военной промышленности.

«Мы, разумеется, видим серьёзную проблему в фактическом восстановлении российской оборонно-промышленной базы Китайской Народной Республикой. Будем пристально отслеживать эту ситуацию и при необходимости принимать соответствующие меры в отдельном порядке через прочие многосторонние площадки», — заявил во время брифинга Патель.

По его словам, КНР не может одновременно стремиться поддерживать, развивать и укреплять хорошие отношения с Европой и другими странами «и при этом продолжать подпитывать крупнейшую за долгое время угрозу для европейской безопасности».

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«Подпитка российской оборонно-промышленной базы, какая идёт со стороны Китайской Народной Республики, угрожает не только безопасности Украины, но и европейской безопасности, и Пекин не может добиться улучшения отношений с Европой, продолжая поддерживать нечто подобное», — утверждает американский чиновник.

Эти заявления представителя Госдепа прозвучали после завершения неформальных переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, которые помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал в беседе с журналистами встречей «на очень хорошем уровне». Во время этих переговоров председатель КНР заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией. После этого на совместной пресс-конференции с Путиным Си Цзиньпин сообщил, что стороны подписали целый ряд значимых межправительственных и межведомственных документов, за счёт чего был «придан новый мощный импульс поступательному развитию китайско-российских отношений».

«Важно продолжать оптимизировать структуру сотрудничества, закреплять динамику в торговой и других традиционных сферах взаимодействия: поддерживать состояние сети площадок фундаментальных научных исследований, раскрывать потенциал сотрудничества в передовых отраслях, укреплять кооперацию по пограничным пунктам пропуска и в транспортно-логистической области, обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», — подчеркнул китайский лидер.

В свою очередь, президент России сообщил, что проведённые переговоры «показали то большое значение», которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Это партнёрство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями… Исхожу из того, что нынешний визит и наши переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов», — заявил Путин.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Ажиотаж на Западе

Стоит отметить, что на Западе продолжается активное обсуждение визита российского президента в Китай. Так, газета Financial Times назвала визит Путина в Пекин «явным выпадом против США», после того как в прошлом месяце американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал Китай отказаться от поддержки спецоперации России на Украине. По данным FT, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против китайских финансовых учреждений, если Пекин не прекратит поддержку российской стороны.

В материале газеты The New York Times утверждается, что КНР привержена партнёрству с Россией, поскольку рассматривает эту страну как «важнейший противовес их общему сопернику» — Соединённым Штатам. Как пишут журналисты, оба лидера — и Путин, и Си Цзиньпин — разделяют видение альтернативного мирового порядка, в котором Китай и Россия «могут действовать без вмешательства Вашингтона и его союзников».

В свою очередь, журнал Time расценил встречу президента России и председателя КНР в Пекине как демонстрацию единства, которое «разочарует западных лидеров». Ведь последние несколько месяцев они «отчаянно пытались убедить» Си Цзиньпина в том, что его поддержка Путина «вредит интересам самого Китая», отмечают авторы статьи. При этом, считают журналисты Time, довод США о том, что давление якобы может побудить китайского лидера скорректировать курс, «требует каких-то реальных подтверждений из жизни», ведь двусторонняя торговля РФ и КНР достигла $240,1 млрд в 2023 году, что на 26,3% больше, чем годом ранее.

Китайский грузовой корабль

globallookpress.com

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Кроме того, как пишет The Guardian, желание Москвы и Пекина углубить свои и без того тесные военные связи стало очередным сигналом, что отношения между двумя странами «столь же прочны, как и прежде». Журналисты издания констатируют, что, несмотря на давление со стороны Запада с целью вынудить Путина «положить конец войне» на Украине, «экономическая и моральная» поддержка России со стороны Китая «с начала конфликта усилилась».

«Суверенное дело Пекина»

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, ажиотаж на Западе из-за визита Владимира Путина в Пекин и реакция представителя Госдепа США являются ярким подтверждением того, что российское и китайское сотрудничество находится на очень высоком уровне.

«Это говорит о сильной обеспокоенности Вашингтона тем, что Китай поддерживает Россию во многих вопросах, в том числе глобальных, касающихся переформатирования системы международных отношений. Госдепартамент США своими угрозами в адрес КНР хочет внести раскол в российско-китайские отношения. Американцы, которые мыслят по-прежнему в духе однополярной системы мироустройства, пока ещё не могут осознать, что какой-либо запрет для третьих стран из Вашингтона уже может ровным счётом ничего не значить. США не имеют никаких прав угрожать Китаю за наращивание сотрудничества с Россией, поскольку укрепление отношений РФ и КНР является суверенным делом Пекина и Москвы», — подчеркнул Семибратов в комментарии RT.

Схожего мнения придерживается и директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. По его словам, угрозы Госдепа США в адрес Китая следует рассматривать как незаконное вмешательство во внутренние дела другого государства.

«Соединённые Штаты нарушают международное право, вмешиваясь в политику Китая. Они по сути отказались от международного права, чтобы ни в чём себе не отказывать в рамках опций по давлению на КНР. Ни на что другое у США фантазии не хватает, они зациклились на ужесточении санкционного режима против КНР из-за наращивания сотрудничества с Россией. Прежде всего речь идёт о рестрикциях против компаний, которые развивают и планируют развивать связи с РФ. Это попытка ограничить их деятельность в долларовом сегменте. Однако своим давлением Вашингтон добивается прямо противоположного эффекта — всё больше компаний отказываются от доллара», — отметил эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем, по мнению Маслова, после угроз США Пекин вряд ли выступит с резкими заявлениями, как и не станет предпринимать жёстких шагов. Но Китай однозначно не прекратит поддержку России, считает эксперт.

«В Пекине наверняка сделают заявления о том, что недопустимо вмешиваться в дела суверенного государства. Но в то же время КНР продолжит наращивать связи с РФ: угрозы Соединённых Штатов не изменят политику Пекина по отношению к Москве», — уверен аналитик.

Как пояснил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, взаимодействие между Россией Китаем, в том числе в военной области, строилось долгие годы, и разрывать его в КНР «явно не намерены».

«Пекин не будет разрывать связи с Москвой, которые выстраивались годами, сопровождаясь проведением совместных военных учений, встречами профильных специалистов в военной технике и технологиях. К тому же надо понимать, что военное сотрудничество — это часть всеобъемлющего российско-китайского партнёрства, своего рода пакетное решение. А угрозы США лишь ухудшают отношения Вашингтона с Пекином, но не приводят к значимым результатам», — подчеркнул эксперт.

Статуя Свободы / скульптура китайского дракона

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Однако в слепой попытке продемонстрировать свои якобы имеющиеся рычаги влияния на Китай США продолжат ужесточать риторику в контексте обещаний ввести новые ограничительные меры против КНР, отметил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков.

«Американцы продолжат работать в данном направлении, потому что очень многих в Вашингтоне беспокоит сближение двух крупных евразийских держав, поскольку властям США гораздо сложнее конкурировать с таким большим союзом как РФ и КНР. При этом в Вашингтоне, по всей видимости, забывают, что экономики Китая и Соединённых Штатов пока ещё сильно связаны, а потому возможные рестрикции наверняка ударят и по американским кампаниям, которые подпадут под эффект бумеранга», — заключил аналитик.