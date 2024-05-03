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В парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы

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В парках Нижнего Новгорода запланированы мероприятия в честь Дня Победы.
В парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, в парке Победы представят культурную программу с участием музыкально-хореографических коллективов, а в парке «Швейцария» пройдёт реконструкция «Бой с диверсантами».

В Автозаводском парке культуры и отдыха концертная патриотическая программа будет проходить весь день. Также состоятся мастер-классы.

Также стало известно, что в Екатеринбурге запланированы тематические мероприятия в парке Маяковского, передаёт URA.RU со ссылкой на мэрию.

Кроме того, состоится церемония возложения цветов на Широкореченском мемориале и парад на главной городской площади.

Ранее власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.

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