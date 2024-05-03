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В Крыму отремонтировали более 600 памятников героям Великой Отечественной

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В Крыму отремонтировали более 600 памятников героям Великой Отечественной войны за десять лет.
В Крыму отремонтировали более 600 памятников героям Великой Отечественной
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на председателя комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова.

«Из 888 объектов культурного наследия, связанных с Великой Отечественной войной, у нас практически все братские могилы, а их 601, находятся в надлежащем состоянии. По целевой программе, которая заканчивается в этом году, мы сделали уже 64 братские могилы, остаётся ещё шесть, их доводим до конца», — заявил он.

По словам Волкова, также приводятся в порядок памятные знаки и другие объекты культурного наследия, связанные с Великой Отечественной войной.

Ранее власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.

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