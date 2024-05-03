Посольство России в Финляндии потребовало доступ к задержанным россиянам
- АГН «Москва»
Об этом дипломаты заявили РИА Новости.
Как отметили в посольстве, российская сторона поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян.
«Намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заявили в пресс-службе посольства.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Финляндии потребовали заключить под стражу трёх россиян по подозрению в экспорте товаров двойного назначения.