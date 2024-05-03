Посольство России в Финляндии потребовало доступ к задержанным россиянам

Российская дипломатическая миссия в Хельсинки потребовала от финских властей предоставить консульский доступ к задержанным в Финляндии россиянам.

АГН «Москва»

Об этом дипломаты заявили РИА Новости. Как отметили в посольстве, российская сторона поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян. «Намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заявили в пресс-службе посольства. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Финляндии потребовали заключить под стражу трёх россиян по подозрению в экспорте товаров двойного назначения.