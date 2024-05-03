RT в Telegram
Подпишись

Посольство России в Финляндии потребовало доступ к задержанным россиянам

Короткая ссылка
Российская дипломатическая миссия в Хельсинки потребовала от финских властей предоставить консульский доступ к задержанным в Финляндии россиянам.
Посольство России в Финляндии потребовало доступ к задержанным россиянам
  • АГН «Москва»

Об этом дипломаты заявили РИА Новости.

Как отметили в посольстве, российская сторона поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян.

«Намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заявили в пресс-службе посольства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Финляндии потребовали заключить под стражу трёх россиян по подозрению в экспорте товаров двойного назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить