Euronews: взрыв цистерны с контрабандным топливом спровоцировал беспорядки в Ливане

14:00 Лавров: ситуация в Афганистане показывает необходимость взаимодействия России и Запада Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимость взаимодействия России и Запада проявилась на фоне ситуации в Афганистане после ухода США и НАТО.

13:59 СК возбудил дело по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в районе подмосковной Кубинки.

13:49 Серебряная медалистка Олимпиады Веснина получила в подарок квартиру в Сочи Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский вручил Елене Весниной, которая завоевала на летней Олимпиаде в Токио серебряную медаль, ключи от квартиры в приморском городе.

13:40 Лавров заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, заявил, что Москва не потерпит вмешательства в свои внутренние дела.

13:39 В Нижнем Новгороде 19 августа состоится «Регата 800» В Нижнем Новгороде 19 августа состоится масштабное мероприятие парусного сообщества — «Регата 800».

13:39 Губерниев — об интервью с Карпиным: за такого тренера хочется болеть Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал эфир с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

13:32 В Минске заявили, что почти согласовали с Москвой пакет дорожных карт Вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов.

13:31 На Ямале возбудили дело по факту гибели четырёх человек при ЧП на реке Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в числе которых восьмилетний ребёнок. Как уточняется, группа граждан погибла в Ямальском районе в результате ЧП, произошедшего на реке Тидиби Яха.

13:31 Москва улучшила позиции в международном рейтинге инновационных городов Европы Москва опередила Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне в международном рейтинге Tech Cities of the Future, представленном аналитическим агентством fDi Intelligence.

13:27 СК начал проверку по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье Следователи организовали проверку по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В возле подмосковной Кубинки.

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13:21 Авербух поблагодарил поклонников за поздравления с рождением сына Призёр Олимпийских игр Илья Авербух обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поздравления с рождением сына.

13:21 Репетиторы дали советы по обучению детей иностранным языкам Эксперты сервиса «СберУслуги» дали рекомендации родителям о том, как эффективно мотивировать ребёнка изучать иностранные языки.

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13:13 В Москве граждане смогут направить на благотворительность баллы по программе «Миллион призов» К акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились 49 благотворительных организаций. Горожане, которые выиграют по программе призовые баллы, смогут направить их на благотворительность.

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12:58 В Тюмени запустят горячую линию по вопросам подготовки детей к учебному году В среду, 18 августа, в Тюмени начнёт работать горячая линия по вопросам подготовки детей к учебному году.

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12:47 Синоптик предупредила о жаре +30 °C в Москве в ближайшие два дня Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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12:38 Агент объяснил, почему Жиго может покинуть «Спартак» Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с московским клубом.

12:38 В «Талибане» заявили об отсутствии опасности для сотрудничавших с США жителей Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в интервью RT Arabic заявил, что сотрудничавшие с «оккупационным режимом» США жители «не подвергаются никакой опасности».

12:34 СМИ: Инсинье отказался от перехода в «Зенит» и зарплаты €8 млн в год Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отклонил предложение санкт-петербургского «Зенита».

12:32 Япония закрыла посольство в Кабуле Япония временно закрыла своё дипломатическое представительство в Афганистане.

12:30 Число апартаментов в продаже в Москве снизилось на 46% за год Аналитики компании «Метриум» сообщили, что за год предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы упало на 46%.

12:27 Экс-защитник «Арсенала» в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком» Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр намерен получить гражданство Казахстана и потом подписать контракт с московским «Спартаком».

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12:25 Мишустин сообщил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года Российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что «правительство продлевает льготную семейную ипотеку».

12:20 Командиром экипажа Ил-112В был Герой России Николай Куимов Командиром экипажа самолёта Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, был Герой России заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

12:18 Американскую гимнастку Байлз раскритиковали за употребление текилы Поклонники американки Симоны Байлз отреагировали на пост, в котором четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике написала, что пьёт текилу.

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11:59 В ходе полёта Ил-112В в Подмосковье произошла авария Вблизи подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

11:54 Российские военные начали новые манёвры в Таджикистане На фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.

11:50 В «Талибане» выступили за переговоры по структуре власти в Афганистане Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic заявил, что вопросы о будущей структуре власти в Афганистане и названии страны должны решаться на переговорах.

11:47 Горуна нецензурно отреагировал на критику Могучих за фото с Ласицкене Бронзовый призёр летней Олимпиады в Токио украинский каратист Станислав Горуна объяснил, почему он заступился за легкоатлетку Ярославу Могучих после критики из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на Играх-2020.

11:44 В Госдуме прокомментировали заявление ЕП о влиянии России и КНР в Афганистане Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT совместное заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию, в котором говорится об опасениях, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане.