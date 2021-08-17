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Euronews: взрыв цистерны с контрабандным топливом спровоцировал беспорядки в Ливане
При взрыве резервуара, который произошёл в Ливане в момент раздачи военными конфискованного у контрабандистов мазута местным жителям, погибло 28 человек и ещё около 80 были ранены. После этого в Бейруте начались беспорядки и акции протеста, участники которых обвинили правительство в неспособности преодолеть кризис и обеспечить поставки топлива. Новая трагедия произошла всего через две недели после первой годовщины мощного взрыва в столичном порту, сообщает Euronews.

Беспорядки в Ливане: накануне в районе Аккар на севере страны взорвался резервуар для хранения топлива — как раз в момент раздачи конфискованного у контрабандистов мазута военными местным жителям. Погибли 28 человек, около 80 получили ранения.

В охваченной кризисом стране многие обвинили в произошедшем власти и их неспособность обеспечить поставки импортного топлива. Несколько дней назад Центральный банк объявил о прекращении субсидирования соответствующих закупок из-за истощения валютных запасов.

В Бейруте манифестации вылились в столкновения с полицией.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Во всём, что происходит сегодня с ливанским народом, виновны эти коррупционеры. Мы не желаем, чтобы они оставались у власти, нам больше ничего от них не надо! 

Президент Мишель Аун распорядился провести расследование инцидента и поручил следить за распределением топлива силам безопасности. Новая трагедия произошла всего две недели спустя после того, как Ливан отметил первую годовщину мощного взрыва в порту Бейрута. 

Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года.

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