Силуанов: допдоходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.

«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Он отметил важность того, чтобы в рамках донастройки налоговой системы предложения о прогрессии не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT прокомментировал обсуждение трансформации налоговой системы в России.