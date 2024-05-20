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Силуанов: допдоходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.
Силуанов: допдоходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma

«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Он отметил важность того, чтобы в рамках донастройки налоговой системы предложения о прогрессии не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT прокомментировал обсуждение трансформации налоговой системы в России.

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