Силуанов: допдоходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми
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«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке», — цитирует РИА Новости Силуанова.
Он отметил важность того, чтобы в рамках донастройки налоговой системы предложения о прогрессии не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT прокомментировал обсуждение трансформации налоговой системы в России.