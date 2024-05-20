Депутат Чаплин отметил важность обсуждения трансформации налоговой системы

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT отметил важность обсуждения трансформации налоговой системы в России.

Парламентарий отметил, что тема налогов «острая и всеобъемлющая».

«И самое главное, что тема затрагивает всех жителей, всех граждан нашей страны. Люди хотят справедливости, и когда мы говорим о справедливости, то обсуждение должно быть максимально широким, прежде чем будут приняты те или иные решения», — заявил Чаплин.

По его словам, факт обсуждения темы налогов с предпринимательским сообществом — показатель абсолютной демократичности и прозрачности процедуры установления справедливых налогов.

«Собственно говоря, я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Важно, что обсуждаем прежде всего и с малым, и со средним, и с крупным бизнесом. И то, что не просто представители объединений, но и, собственно говоря, сами бизнесмены будут участвовать в работе экспертного совета, говорит об абсолютной открытости этой процедуры», — заключил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что в Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России.