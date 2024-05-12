В Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение налоговой реформы

В Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет РИА Новости.

Ранее кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов сообщал, что в России назрела необходимость донастройки налоговой системы.