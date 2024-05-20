Лукашенко: Запад пытается навязать войну диверсионных групп
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, — они отвечают обратным образом», — сказал Лукашенко.
По его словам, помимо информационной войны, Белоруссии пытаются навязать войну диверсионных групп.
«Мы также это отмечаем в последнее время и ведём борьбу против этого», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал от КГБ пресекать работу иностранных спецслужб в Белоруссии.
В конце апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины.