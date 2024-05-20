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Лукашенко: Запад пытается навязать войну диверсионных групп

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада пытаются навязать республике войну диверсионных групп.
Лукашенко: Запад пытается навязать войну диверсионных групп
  • AP
  • © Belarusian Presidential Press Service

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, — они отвечают обратным образом», — сказал Лукашенко.

По его словам, помимо информационной войны, Белоруссии пытаются навязать войну диверсионных групп.

«Мы также это отмечаем в последнее время и ведём борьбу против этого», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал от КГБ пресекать работу иностранных спецслужб в Белоруссии.

В конце апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины.

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