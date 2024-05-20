Лукашенко: Запад пытается навязать войну диверсионных групп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада пытаются навязать республике войну диверсионных групп.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, — они отвечают обратным образом», — сказал Лукашенко.

По его словам, помимо информационной войны, Белоруссии пытаются навязать войну диверсионных групп.

«Мы также это отмечаем в последнее время и ведём борьбу против этого», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал от КГБ пресекать работу иностранных спецслужб в Белоруссии.

В конце апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины.