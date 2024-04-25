КГБ Белоруссии: пресечено более 40 каналов переброски оружия с Украины

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, противодействие попыткам переброски в Белоруссию средств совершения террора и диверсий, заброски диверсионных групп, агентуры спецслужб Украины с целью совершения терактов в Белоруссии и России стало повседневностью.

Тертель отметил, что с начала 2023 года было пресечено более 40 каналов переброски оружия, взрывчатки и других средств поражения с Украины в Белоруссию.

Он также сообщил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые беспилотники, предназначенные для ударов по объектам на территории Белоруссии.