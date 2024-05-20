Лукашенко потребовал от КГБ пресекать работу иностранных спецслужб в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от КГБ решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории страны.

Об этом, как сообщает БЕЛТА, он заявил, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности.

«Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси», — заявил белорусский лидер.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые беспилотники, предназначенные для ударов по объектам на территории страны.