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КДК РФС рассмотрит бросок бутылки в игрока «Зенита» после матча в Грозном

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) рассказал, что комитет рассмотрит момент броска бутылки в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева по окончании матча 29-го тура чемпионата России с «Ахматом».
КДК РФС рассмотрит бросок бутылки в игрока «Зенита» после матча в Грозном
  • РИА Новости

«После окончания игры с трибуны A «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову Васильеву», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев. В составе «Зенита» пента-трик оформил нападающий Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита».

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