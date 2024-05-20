КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита»
- РИА Новости
«По матчу «Динамо» — «Крылья Советов» рассмотрим массовое скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Он также сообщил, что комитет рассмотрит поведение фанатов «Ахмата», которые позволили себе оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».
После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третьим идёт «Краснодар» (53).
Ранее Матео Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России.