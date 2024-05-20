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КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании для болельщиков клубов, которые кричали оскорблениями в адрес «Зенита».
КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита»
  • РИА Новости

«По матчу «Динамо» — «Крылья Советов» рассмотрим массовое скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он также сообщил, что комитет рассмотрит поведение фанатов «Ахмата», которые позволили себе оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третьим идёт «Краснодар» (53).

Ранее Матео Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

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