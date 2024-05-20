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Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России по футболу.
Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России
  • РИА Новости

Теперь на счету колумбийского игрока 36 голов в 75 матчах лиги. Накануне он оформил пента-трик в ворота «Ахмата» в матче 29-го тура РПЛ.

Лучшим бомбардиром турнира является нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. В 422 матчах он забил 161 гол.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третьим идёт «Краснодар» (53).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интриге в РПЛ.

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