Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России по футболу.

Теперь на счету колумбийского игрока 36 голов в 75 матчах лиги. Накануне он оформил пента-трик в ворота «Ахмата» в матче 29-го тура РПЛ.

Лучшим бомбардиром турнира является нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. В 422 матчах он забил 161 гол.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третьим идёт «Краснодар» (53).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интриге в РПЛ.