Глава «Урала» Иванов — об РПЛ: не знаю, где ещё есть такая интрига
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«В этом году у нас как никогда интересный чемпионат. И дело даже не только в интриге в двух концах таблицы. Снимаю шляпу перед нашим чемпионатом. Не знаю, в какой стране сейчас есть такая конкуренция», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третьим идёт «Краснодар» (53).
В заключительном туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром». Все матчи состоятся 25 мая.
Ранее Евгения Медведева оценила шансы московского «Динамо» на чемпионство в РПЛ.