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Глава «Урала» Иванов — об РПЛ: не знаю, где ещё есть такая интрига

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интриге в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 перед заключительным туром.
Глава «Урала» Иванов — об РПЛ: не знаю, где ещё есть такая интрига
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«В этом году у нас как никогда интересный чемпионат. И дело даже не только в интриге в двух концах таблицы. Снимаю шляпу перед нашим чемпионатом. Не знаю, в какой стране сейчас есть такая конкуренция», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третьим идёт «Краснодар» (53).

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром». Все матчи состоятся 25 мая.

Ранее Евгения Медведева оценила шансы московского «Динамо» на чемпионство в РПЛ.

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