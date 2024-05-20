В Перми капитана судна осудили из-за травмирования пассажира
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Ленинский районный суд Перми признал капитана судна виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание, не связанное с лишением свободы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Инцидент произошёл в июле 2023 года во время прогулочного рейса по Каме. Пассажир, сходя на берег, упал в зазор между судном и стеной причала из-за отсутствия специальной подтрапной сетки.
В апреле на реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.