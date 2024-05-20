В Перми капитана судна осудили из-за травмирования пассажира

Суд Перми признал виновным 49-летнего капитана теплохода, пассажир которого травмировался в результате падения с трапа.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Ленинский районный суд Перми признал капитана судна виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание, не связанное с лишением свободы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошёл в июле 2023 года во время прогулочного рейса по Каме. Пассажир, сходя на берег, упал в зазор между судном и стеной причала из-за отсутствия специальной подтрапной сетки.

В апреле на реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.