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В Перми капитана судна осудили из-за травмирования пассажира

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Суд Перми признал виновным 49-летнего капитана теплохода, пассажир которого травмировался в результате падения с трапа.
В Перми капитана судна осудили из-за травмирования пассажира
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Ленинский районный суд Перми признал капитана судна виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание, не связанное с лишением свободы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошёл в июле 2023 года во время прогулочного рейса по Каме. Пассажир, сходя на берег, упал в зазор между судном и стеной причала из-за отсутствия специальной подтрапной сетки.

В апреле на реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.

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