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Грицюк: СКА потерял концентрацию и недооценил соперника в плей-офф

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Нападающий СКА Арсений Грицюк высказался о проблемах команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Грицюк: СКА потерял концентрацию и недооценил соперника в плей-офф
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне кажется, мы потеряли концентрацию, недооценили соперника и в целом отступили от нашей стратегии. «Автомобилист» прекрасно действовал, но всё же строил игру от обороны. Казалось, мы всё время владели шайбой, перебрасывали соперника, но они неизменно терпели и возрождались. Чтобы претендовать на трофей в следующем сезоне, необходимо сохранять концентрацию. В минувшем розыгрыше были моменты, когда мы теряли самообладание, начинали нервничать и скатываться к более примитивному хоккею. Если стоит задача комбинировать, делать определённое количество передач, значит, надо её выполнять, дабы не тратить энергию на абсолютно лишние и ненужные движения. Думаю, сделав выводы из ошибок, мы сможем побороться за Кубок Гагарина», — сказал он RT.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее Грицюк признался, что не совсем доволен своим дебютным сезоном в СКА.

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