«В какой-то момент семья отошла на второй план»: Грицюк — о сезоне в СКА, выступлении за сборную и перспективах в НХЛ

Из-за огромного желания проявить себя в матчах плей-офф КХЛ некоторое время не получалось принимать активное участие в жизни семьи. Об этом в интервью RT рассказал нападающий СКА Арсений Грицюк. По его словам, когда родилась дочка, он не мог отвлечься и разорваться на два фронта. Лучший новичок сезона-2021/22 также рассказал о выступлении за сборную России, заявил, что не боится критики болельщиков в случае отъезда в НХЛ, и объяснил, почему Натан Маккиннон импонирует ему больше Коннора Макдэвида.

— Вы много раз сражались на «Минск-Арене» с местным «Динамо». Матч за сборную отличается, есть ли у него особый колорит?

— Честно признаться, ждал несколько большего ажиотажа. Дело в том, что, когда мы приезжали выступать в столицу Белоруссии по ходу регулярного чемпионата КХЛ, местные болельщики создавали великолепную атмосферу. Может, свободные места образовались из-за праздничных дней? С другой стороны, всё равно, конечно, приятно сыграть в Минске: сменили обстановку в рамках тура и поддержка на стадионе была хороша.

— Растёт ли уровень сборной Белоруссии в спаррингах с командой России?

— Вы знаете, оба коллектива подошли к противостоянию не в оптимальных составах. Конечно, такой расклад дел не мешает демонстрировать красивый хоккей, однако многие ребята были вырваны из отпуска и подготовка к этой серии товарняков была несколько специфичной. В конечном счёте мы сумели насладиться игрой, а вот наши соперники — вряд ли. В любом случае лучше спросить об этом у них.

— Как оцените свой дебютный сезон в СКА?

— Остался доволен своим выступлением не в полной мере. Считаю, от моей игры зависят результаты команды, и, само собой, хотелось пройти в плей-офф подальше. Что касается набранных очков, то сезон получился неплохим, но всё же есть в чём прибавлять.

— В сумме вы набрали ровно столько же, сколько и в прошлом году — 44 (20 голов и 18 голевых передач в 50 встречах регулярки, 4 + 2 в 10 матчах плей-офф. — RT). Верите в магию чисел?

— Нет, нет, нет. Не верю. Хотелось набрать ещё больше, однако вынужден повториться: мы рановато закончили выступление в Кубке Гагарина, поэтому моя статистика чуть подвела.

— Вы говорили, что переход в стан петербуржцев — своеобразный вызов. Выходит, вам удалось закрепиться на новом уровне?

— Определённо. Меня порадовало то, как всё сложилось. Безумно скучаю по Омску, но, полагаю, для меня это был шаг вперёд. В СКА всегда высочайшая конкуренция, и ты должен постоянно пахать не только в играх, но и на тренировках. В межсезонье приедут новые ребята и нужно будет вновь доказывать свою состоятельность. В такой атмосфере действительно хочешь не хочешь, а будешь прогрессировать.

— После травмы вам уже пришлось это делать, ведь вы перекочевали в четвёртое звено?

— Да, начало сезона не слишком задалось, но потом принял участие в Кубке Первого канала за сборную «Звёзды и ВХЛ», где получилось почувствовать игровой ритм. Затем мы выдали внушительную победную серию, набирали очки в 16 матчах из 17. Это позволило обрести уверенность, набрать оптимальные кондиции перед плей-офф.

— Ходили слухи, что вы сами попросились на Кубок Первого канала. Рвались в бой из-за желания поскорее набрать форму?

— Именно. Я понимал, что мои кондиции далеки от идеальных и в составе сборной мог уйти в тень товарищей. Мне хотелось доказать самому себе: не растерял навыки и могу вернуться на высокий уровень. Я попросил Романа Борисовича (Ротенберга. — RT) пойти мне навстречу в этом вопросе, и он согласился. Думаю, мы оба от этого выиграли.

— Сразу по возвращении вы набрали пять очков в матче КХЛ с «Барысом». На юниорском или молодёжном уровне удавалось подобное?

— Нет, так много не набирал никогда, по-моему, за исключением детских соревнований. Этот матч стал самым результативным в карьере.

— В концовке регулярки СКА выглядел уверенно, но потом начались проблемы в плей-офф. Что случилось с командой в серии второго раунда с «Автомобилистом»?

— Мне кажется, мы потеряли концентрацию, недооценили соперника и в целом отступили от нашей стратегии. Уральцы прекрасно действовали, но всё же строили игру от обороны. Казалось, мы всё время владели шайбой, перебрасывали соперника, но они неизменно терпели и возрождались. Чтобы претендовать на трофей в следующем сезоне, необходимо сохранять концентрацию. В минувшем розыгрыше были моменты, когда мы теряли самообладание, начинали нервничать и скатываться к более примитивному хоккею. Если стоит задача комбинировать, делать определённое количество передач, значит, надо её выполнять, дабы не тратить энергию на абсолютно лишние и ненужные движения. Думаю, сделав выводы из ошибок, мы сможем побороться за Кубок Гагарина.

— В минувшем сезоне чемпионом стал «Металлург», который в 2022 году вы хвалили за «открытый русский хоккей». Как оцените клубную стратегию и командный рисунок игры магнитогорцев с приходом Андрея Разина?

— Конечно, в плей-офф они чуть перестроились и сыграли более прагматично, но у Разина отлично выстроенная система: игра вперёд на быстрых нападающих. Это сработало: они просто перебегали, переработали «Локомотив». Я искренне рад за парней, они вместе с тренером проделали колоссальную работу. Разин же доказал всем, что способен работать не только в скромных, но и в больших клубах. Думаю, он и сам гордится проделанной работой.

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— Большую часть карьеры вы провели в Омске. Насколько тяжело дался переезд в такой мегаполис, как Санкт-Петербург?

— На самом деле, город мне очень понравился. Иногда бывает тяжеловато из-за погодных условий: я сибиряк и привык к большему количеству солнечных дней. От этого многое зависит. Порой из-за недостатка света чувствовал себя сонливо. Однако в остальном мне комфортно, в Питере классная атмосфера, масса вариантов проведения досуга, приятные люди, принципиально другая архитектура.

— Когда вы переезжали, супруга была беременна. Насколько сильно это давило психологически и мешало сфокусироваться на хоккее?

— Дочка родилась прямо перед стартом плей-офф, и жена с родителями уехали в Омск. От меня особой помощи в тот момент, увы, не было. Я не мог отвлечься и разорваться на два фронта: так сильно хотелось сосредоточиться на хоккее. В какой-то момент семья, к сожалению, отошла на второй план. Я безумно по ним соскучился, но в ближайшее время поеду домой и буду проводить время с родными.

— Позвольте спросить, как жене удаётся смириться с вашим родом деятельности?

— Да, действительно порой бывает тяжело, но, думаю, она понимает, за кого выходила замуж. Она создаёт домашний уют, многое делает в быту, а я просто выполняю свою работу.

— Вы сказали, что хотели всё внимание посвятить хоккею. Кто, помимо Сергея Толчинского, игравшего вместе с вами в «Авангарде», и Александра Никишина, о тёплых отношениях с которым вы уже говорили, помогает вам?

— Да, вы правы — у меня отличные отношения с Сашей и Маратом Хайруллиным. В целом коллектив подобрался примерно одной возрастной категории, и я уже не самый молодой в нём. Ребята постарше много куда зовут с собой. Сдружился с Андреем Педаном, давно знал Мишу Пашнина. Несколько раз классно общались во время командных ужинов.

— В одном из последних интервью вы смеялись, что вас в Северной столице ещё никто ни разу не узнал…

— С тех пор ситуация не изменилась.

— Когда же вы приобретёте известность?

— Думаю, в следующем году, когда, даст бог, мы станем обладателями Кубка Гагарина. Это жизненнонеобходимо сделать.

— Если удастся завоевать трофей в год завершения контракта со СКА, перед вами откроются новые горизонты. Задрафтовавший вас «Нью-Джерси» пока на связь не выходил?

— Сначала нужно доработать соглашение до конца, а затем уже смотреть по сторонам и принимать предложения. Я общался с ранее выступавшими в «Девилз» парнями — Егором Яковлевым и Никитой Гусевым, много слышал об этой команде, но всё же сейчас стоит задача сконцентрироваться на хороших выступлениях в КХЛ.

— Вы были выбраны под номером 129. Пример Егора Шаранговича, ушедшего с драфта под 141-м и выступающего за главную команду, а не фарм-клуб из АХЛ, намекает, что к цифрам нужно относиться проще?

— Понятно, что чем выше ты задрафтован, тем больше лимита доверия от команды получаешь на старте заокеанской карьеры. Думаю, если я буду в хорошей форме и в клубе это увидят, то никаких вопросов ко мне не возникнет.

— Никита Гребёнкин попробует свои силы в «Торонто», где жесточайший уровень конкуренции в атакующей линии. В «Нью-Джерси» звёзд первой величины чуть меньше. Считаете это плюсом?

— Всегда лучше приезжать в клуб, который устраивает перестройку. Для вновь прибывших ребят это более выгодно.

— Часть болельщиков болезненно воспринимает отъезд ведущих отечественных хоккеистов за океан.

— Ох… Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет (смеётся). Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но всё же пока предпочитаю об этом не думать.

— Пять лет назад вы называли своим любимцем в НХЛ Коннора Макдэвида. Чуть позднее выражали свои симпатии к Натану Маккиннону. В 2024-м сумели определиться, кто из них лучше?

— Только сегодня общались по этому поводу с Васей Глотовым в перерыве матча. На данный момент больше склоняюсь к Маккиннону. Это гибрид таланта, работоспособности и силы. Прямо сейчас для меня он — лучший. Есть ребята, для которых забить лакросс-гол не проблема, а есть Натан, который всё время лезет вперёд, давит, много бросает и берёт другими качествами. Есть чему у него поучиться.