Беднар — о будущем Ничушкина в «Колорадо»: неопределённость очень раздражает

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о будущем нападающего Валерия Ничушкина.

«Вы ненавидите эту неопределённость, она очень раздражает, потому что усложняет планирование. Вы надеетесь на ответы, ясность, чтобы вокруг них можно было строить команду. Очевидно, что у обоих хоккеистов большие контракты. Но я не знаю, в каком направлении всё движется и как быстро у них всё разрешится», — цитирует Беднара Denver Sports.

14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ.