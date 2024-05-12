Страсти по Челябинску: «Трактор» расстался с Заварухиным, назначил Гру и пригласил Светлакова и Кадейкина

Алексей Заварухин покинул «Трактор», вместе с которым добрался до полуфинала Кубка Гагарина. На посту главного тренера его сменил канадец Бенуа Гру, ранее работавший в фарм-клубах «Тампа-Бэй» и «Баффало». При этом челябинцы объявили о подписании контрактов с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Андреем Светлаковым и экс-форвардом СКА Александром Кадейкиным. В свою очередь, «Автомобилист» продлил соглашения со звёздными легионерами Стефаном Да Костой, Бруксом Мэйсеком, Кёртисом Валком и Ником Эбертом, а «Авангард» получил экс-голкипера «Сочи» Михаила Бердина в результате трёхстороннего обмена.

Уход Заварухина из «Трактора»

Одним из главных ньюсмейкеров последних дней в КХЛ стал «Трактор», для которого минувший сезон был одним из самых успешных в истории. Челябинцы заходили в плей-офф в статусе шестой команды Востока, но сначала выбили из борьбы грозный «Салават Юлаев», а потом сокрушили и действующего обладателя Кубка континента — московское «Динамо», не позволив тому взять ни одного матча. И хотя впоследствии всухую уступили «Локомотиву», оставили о себе очень приятное впечатление.

Казалось, такое выступление в Кубке Гагарина практически гарантировало Алексею Заварухину продление контракта, но руководство «белых медведей» решило пойти другим путём и пригласило на пост главного тренера канадца Бенуа Гру, известного по работе с фарм-клубами «Тампа-Бэй» и «Баффало» — «Сиракьюз» и «Рочестер» соответственно.

«Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силён тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ. Перед назначением Бенуа презентовал нам своё видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет ещё конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги», — цитирует пресс-служба «Трактора» генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

Как отметил функционер, с Гру подписали соглашение на два года, в то время как Заварухину предложили должность наставника коллектива ВХЛ — «Челмета». Но как стало известно пару дней спустя, специалист отказался идти на понижение. По словам агента Шуми Бабаева, в настоящее время тренер находится в поиске нового места работы, при этом рассматривает исключительно варианты в КХЛ.

«Ни о каком «Челмете» речи быть не может, руководители «Трактора» немножко погорячились. Им захотелось показать, что они делают предложение, чтобы оставить человека в системе, но, на мой взгляд, это было некрасивое предложение. Это жизнь, не вижу проблем, их выбор, это нормально: каждый клуб и руководитель принимают решение, за него им отвечать. Понимаем, что решение больше принимал Волков, чтобы, наверное, показать свою работу в последний год контракта. Нужно было пойти своим путём, который он выбрал. Он пошёл ва-банк, посмотрим. Надеюсь «Трактор» будет играть в такой же яркий хоккей и радовать своих болельщиков победами», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Проблема в том, что в КХЛ вакансий уже не осталось. До недавнего времени без главного тренера были лишь «Барыс» и «Ак Барс», но астанинцев уже возглавил Давид Немировски, а казанцы в скором времени должны объявить о назначении Анвара Гатиятулина. В свете этого Заварухину придётся либо наступить на горло собственной песне и искать работу в низших лигах, либо согласиться на должность ассистента. Например, войти в штаб своего брата Николая в «Автомобилисте».

Подписания «Трактора» и продления «Авто»

Однако на этом челябинцы не остановились и объявили о приглашении двух звёздных игроков. Одним из них стал рекордсмен ЦСКА по числу матчей в плей-офф КХЛ Андрей Светлаков. Он трижды завоёвывал Кубок Гагарина вместе с армейцами, но весной покинул клуб, цвета которого защищал с 2015 года.

«На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда. Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жёстко, надёжен в плей-офф и способен повести за собой команду», — заявил генеральный менеджер «белых медведей».

Тем не менее, «Трактору» это показалось недостаточным, и состав коллектива пополнил ещё один именитый центрфорвард. Им стал не пришедшийся ко двору в СКА Александр Кадейкин. В Северную столицу тот переезжал в статусе одного из лучших бомбардиров «Салавата», но адаптироваться к требованиям Романа Ротенберга так и не сумел. Как итог, всего 14 (2 + 12) очков в 45 матчах регулярки и три (1 + 2) — в плей-офф. После такого оставаться в Петербурге вряд ли хотел как сам нападающий, так и руководство армейцев, не ставшее продлевать с ним договор.

«С подписанием Александра Кадейкина мы ещё серьёзнее усиливаем ключевую ось центральных нападающих команды. Габаритный и умный форвард больше десяти лет провёл в КХЛ, где заработал репутацию хоккеиста, способного уверенно действовать во всех трёх зонах, вести игру в роли лидера и давать результат на «точке». Считаем, что «Трактор» является отличным местом для продолжения карьеры Кадейкина, который находится в самом расцвете и имеет высокие амбиции для реализации задач в нашей организации. Саша, добро пожаловать!» — поприветствовал новобранца Волков.

В свою очередь, также «пошумевший» в плей-офф «Автомобилист» пока сосредоточен на продлении соглашений со своими звёздными легионерами. Ещё один год в Екатеринбурге проведут лучшие бомбардиры коллектива в регулярке — Стефан Да Коста (18 + 36) и Брукс Мэйсек (23 + 24), а также защитник Ник Эберт. На два сезона задержится Кёртис Валк, получивший более чем солидную прибавку к зарплате. За минувший год он заработал 45 млн рублей, а за два следующих, по данным СМИ, ему причитается 143 млн (75 + 68).

Укрепила состав и «Сибирь», заключив контракт с нападающим Валентином Пьяновым. Ранее он уже выступал за клуб из Новосибирска и даже значился ассистентом капитана, но год назад отправился покорять Омск. Однако в «Авангарде» выглядел не лучшим образом и завершил чемпионат с худшим показателем полезности («-19»), после чего решил вернуться обратно.

«Ястребы» же серьёзно усилили вратарскую позицию. В результате трёхстороннего обмена они получили в свои ряды Михаила Бердина, в прошлом соревновательном году довольно успешно выступавшего за «Сочи». «Леопардам» достался форвард Денис Венгрыжановский и голкипер СКА Сергей Иванов, а петербуржцам — страж ворот Никита Подлягин, защитник Тимур Кол и права на нападающего Егора Привалова.

Претенденты на награды

Пока клубы КХЛ комплектуют составы и формируют тренерские штабы, руководство КХЛ готовится подводить итоги минувшего сезона. Ещё 2 мая лига обнародовала список кандидатов на «Золотую клюшку» — приз самому ценному хоккеисту чемпионата, в который вошли форвард «Динамо» Никита Гусев и двое нападающих «Авангарда» — Владимир Ткачёв и Рид Буше. Позднее объявили номинантов и на другие награды.

Также по теме Магнитогорская сказка: «Металлург» четвёртый раз подряд обыграл «Локомотив» и завоевал Кубок Гагарина «Металлург» взял верх над «Локомотивом» в четвёртом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. В середине первого...

Так, за звание лучшего голкипера поборются Даниил Исаев из «Локомотива», Зак Фукале из «Трактора» и Илья Набоков — один из главных творцов победы «Металлурга» в Кубке Гагарина. Сразится он и за награду лучшему новичку сезона. Причём конкурировать ему придётся не только с защитником «Торпедо» Антоном Силаевым, но и с одноклубником — нападающим Романом Канцеровым.

Не обошлось без представителей «Магнитки» и в списке кандидатов на приз лучшему главному тренеру. Помимо завоевавшего главный трофей Андрея Разина, в нём оказались наставник «Северстали» Андрей Козырев и Игорь Никитин, добравшийся до финала плей-офф с «Локомотивом».

Обладатель награды «За верность хоккею» определится в споре нападающего «Автомобилиста» Сергея Широкова и двух защитников «Салавата Юлаева» — Григория Панина и Евгения Бирюкова, в начале мая объявившего о завершении карьеры.