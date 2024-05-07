Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
- РИА Новости
В список вошли Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).
В прошедшем сезоне «Северсталь» стала пятой на Западе. В плей-офф команда проиграла в первом раунде «Спартаку».
«Локомотив» под руководством Никитина дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Металлургу» Разина.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.
Ранее сообщалось, что Исаев, Набоков и Фукале номинированы на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.