Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В список вошли Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

В прошедшем сезоне «Северсталь» стала пятой на Западе. В плей-офф команда проиграла в первом раунде «Спартаку».

«Локомотив» под руководством Никитина дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Металлургу» Разина.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.

Ранее сообщалось, что Исаев, Набоков и Фукале номинированы на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.