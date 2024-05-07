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Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.
Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
  • РИА Новости

В список вошли Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

В прошедшем сезоне «Северсталь» стала пятой на Западе. В плей-офф команда проиграла в первом раунде «Спартаку».

«Локомотив» под руководством Никитина дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Металлургу» Разина.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.

Ранее сообщалось, что Исаев, Набоков и Фукале номинированы на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

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