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Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей плей-офф с 50+ сейвами

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 54 спасения во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей плей-офф с 50+ сейвами
  • AP

Как сообщает пресс-служба НХЛ, до Шестёркина ещё ни одному голкиперу в истории «Рейнджерс» не удавалось провести два матча Кубка Стэнли с 50+ сейвами.

Для вратаря это второй матч Кубка Стэнли, в котором он отразил 50 и более бросков.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме. 

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру Шестёркина во втором матче серии второго раунда с «Каролина Харрикейнз».

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