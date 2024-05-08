Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей плей-офф с 50+ сейвами
- AP
Как сообщает пресс-служба НХЛ, до Шестёркина ещё ни одному голкиперу в истории «Рейнджерс» не удавалось провести два матча Кубка Стэнли с 50+ сейвами.
Для вратаря это второй матч Кубка Стэнли, в котором он отразил 50 и более бросков.
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.
Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру Шестёркина во втором матче серии второго раунда с «Каролина Харрикейнз».