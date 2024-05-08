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СЭ: Заварухин получил предложение войти в штаб двоюродного брата в «Автомобилисте»

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Экс главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин может продолжить работу в штабе двоюродного брата Николая Заварухина, который возглавляет «Автомобилист».
СЭ: Заварухин получил предложение войти в штаб двоюродного брата в «Автомобилисте»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сам специалист намерен ждать предложений из КХЛ по работе главным тренером.

Заварухин возглавлял тренерский штаб «Трактора» с текущего сезона и дошёл с командой до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 0–4.

6 мая «Трактор» объявил о назначении Бенуа Гру на пост главного тренера.

Ранее стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ.

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